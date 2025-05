Espressioni blasfeme durante la partita: l’arbitro interrompe tutto | Gravi sanzioni per il tennista

Non è raro che le partite di tennis vengano interrotte per comportamenti fuori dalle righe, ma questa volta la vicenda ha del surreale.

Il tennis è uno sport di disciplina, eleganza e rispetto. Ma anche il circuito più rigoroso non è immune da episodi sopra le righe, specialmente quando la tensione sale nei momenti più caldi di un match. È in queste situazioni che il ruolo dell’arbitro diventa centrale, con l’autorità per sospendere una partita se il comportamento di un giocatore viola il codice di condotta.

Le interruzioni per motivi disciplinari non sono così frequenti, ma quando accadono fanno discutere. Che si tratti di racchette spaccate, insulti rivolti all’avversario o, come in questo caso, espressioni inappropriate urlate a gran voce, la reazione arbitrale è spesso immediata. Le sanzioni variano da ammonizioni formali a penalità più gravi, fino all’espulsione dal torneo.

A differenza di altri sport, dove la confusione è parte integrante del gioco, il tennis richiede silenzio e autocontrollo. Un comportamento verbale fuori luogo interrompe non solo la concentrazione dei giocatori ma anche il rispetto verso pubblico, arbitri e avversari. Per questo, nei tornei ufficiali, esistono norme severe contro le bestemmie o le imprecazioni, considerate tra le infrazioni più gravi.

Negli ultimi anni, la tolleranza si è ulteriormente ridotta. Il microfono vicino al campo e le telecamere ovunque rendono impossibile ogni scappatoia. I direttori di gara sono chiamati a intervenire con tempestività e fermezza, anche a costo di sospendere una partita per riportare ordine e rispetto nel match.

Un caso particolare

Proprio in questo contesto si inserisce un episodio singolare che ha suscitato stupore e ironia. Durante un torneo minore, il tennista francese Geoffrey Blancaneaux si è lasciato andare a un’espressione blasfema in italiano, talmente chiara da costringere l’arbitro a sospendere temporaneamente il gioco e richiamarlo ufficialmente.

La reazione del pubblico è stata immediata, tra mormorii e disapprovazione. Ma a sorprendere è stata la spiegazione del tennista: Blancaneaux, visibilmente confuso, ha giurato di non sapere che si trattasse di una bestemmia. A suo dire, aveva sentito quell’espressione più volte durante una recente permanenza a Napoli, dove – ha raccontato – “la dicevano anche mentre prendevano il caffè”.

Una lezione (amara) di cultura

Convinto che fosse un’esclamazione comune e innocua, il francese ha continuato a ripeterla anche in campo, senza rendersi conto della gravità. Il malinteso culturale ha scatenato un misto di ilarità e imbarazzo, ma il regolamento non ammette ignoranza: Blancaneaux è stato comunque sanzionato ufficialmente, con una multa e la segnalazione al comitato di disciplina.

Un episodio che fa sorridere, ma che sottolinea quanto sia importante conoscere il contesto linguistico e culturale in cui ci si trova, soprattutto in uno sport internazionale come il tennis. Per Blancaneaux, una lezione da non dimenticare, per gli arbitri un’altra giornata complicata, per gli appassionati… un aneddoto destinato a entrare negli archivi più curiosi della stagione.