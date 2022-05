Esposito: “Ho anticipato un possibile colpo di mercato del Napoli, ora tutti ne parlano. Ora vi dico occhio a Lasagna”

Il giornalista Paolo Esposito svela alcuni retroscena di mercato sul Napoli rivelando anche un nome che stuzzica Cristiano Giuntoli.

Paolo Esposito, giornalista e grande amico di De Laurentiis, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de “I Tirapietre”, trasmissione radiofonica condotta da Luca Cirillo, Donato Martucci e Francesco Capodanno, su Radio Amore Campania:

“Scudetto? Vanno fatti i complimenti al Milan, hanno avuto giocatori decisivi, che con grande personalità ci hanno creduto fino alla fine. Quello che è mancato al Napoli, parliamoci chiaro. Tornando al Napoli, è normale che Spalletti dica il contrario sui suoi calciatori, non può mettersi lo spogliatoio contro come fece Maurizio Sarri a Torino con la Juventus dicendo che non si spiegava come aveva fatto a perdere lo scudetto contro di loro quando allenava gli azzurri. Mercato con poche risorse? Non è che le altre squadre spendono e spandono, nessuno può comprare se non si chiama PSG, che alle spalle ha uno Stato non una società per azioni”.

Poi ha aggiunto: “Venerdì ho anticipato l’indiscrezione Bernardeschi, ora ne parlano tutti. De Laurentiis ha fatto un’offerta a Pastorello di 2,5 milioni per portarlo al Napoli. Per me sarebbe un ottimo colpo, un calciatore di 28 anni, Campione d’Europa, nel pieno della maturazione. Il tanto pubblicizzato Berardi era la sua riserva nell’Italia. Olivera? Hanno trovato l’accordo, ci sono i crismi dell’ufficialità o quasi. Mario Rui? Penso che Giuffredi parli molto, dovrebbe stare al proprio posto, ma si vede che gli piacciono radio e televisioni. L’attacco del Napoli del futuro? Si fanno tante ipotesi, so che Petagna andrà via, così ha deciso De Laurentiis. La Sampdoria è sempre interessata come a gennaio, arriverà un altro giocatore. A Giuntoli piace molto Lasagna come attaccante di scorta. Io ho suggerito un calciatore molto importante per la difesa, come Lovato del Cagliari. Il Napoli deve puntare anche sui giovani. Prenderei sia Nandez che Joao Pedro, sono calciatori di personalità. Non dimenticate che quando arrivarono Lavezzi e Hamsik ci fu una contestazione”.