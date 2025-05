Esame scolastico rinviato: il gioiellino deve giocare in Champions | Il mister ha minacciato il prof

Il talento è ancora un adolescente, ma la sua vita è già divisa tra libri di scuola e partite da professionista.

Nel calcio moderno, il confine tra scuola e stadio è sempre più sottile. I giovani calciatori iniziano a confrontarsi con le pressioni del professionismo ben prima della maggiore età. Tra allenamenti quotidiani, partite internazionali e trasferte lunghe, non è raro che la vita scolastica venga messa in secondo piano. Ma nonostante tutto, molti di loro provano a conciliare entrambe le cose, almeno finché è possibile.

I club investono sempre più sui vivai e i baby talenti. Le società calcistiche, oggi, non si limitano a cercare il talento in campo: accompagnano i loro giovani anche nella crescita personale. Percorsi scolastici dedicati, tutor, psicologi e programmi su misura sono diventati la normalità per chi punta a lanciare futuri campioni. Ma ogni tanto, qualche compromesso va comunque trovato.

La pressione sui ragazzi è enorme. Alcuni esordiscono in prima squadra a 16 anni, giocano davanti a decine di migliaia di spettatori e finiscono sui giornali. Un sogno per molti, ma anche una responsabilità difficile da gestire. Ogni decisione deve essere pesata con attenzione: serve il sostegno di famiglia, tecnici e, quando serve, anche degli insegnanti.

Ecco perché alcune storie sembrano incredibili, ma sono vere. Perché quando il talento è puro e incontestabile, anche la scuola si adegua. Ed è proprio ciò che è accaduto, di recente, dall’altra parte del mondo.

Il talento è troppo importante: l’interrogazione può aspettare

Franco Mastantuono è uno dei nomi più promettenti del calcio sudamericano. Classe 2007, gioca nel River Plate e ha già esordito in prima squadra lasciando tutti a bocca aperta. A soli 16 anni, è stato protagonista nel Superclásico contro il Boca Juniors e poi in Coppa Libertadores, la massima competizione continentale in Sud America, l’equivalente della nostra Champions League.

Un palcoscenico immenso, che però è coinciso con un impegno scolastico. Lunedì, Franco avrebbe dovuto sostenere un esame di geografia. Ma l’attenzione del ragazzo era inevitabilmente altrove: tra partite decisive e riflettori accesi, la concentrazione sui fiumi e i rilievi era comprensibilmente bassa.

Il tecnico prende in mano la situazione: la chiamata al professore

A risolvere la questione ci ha pensato Marcelo Gallardo, ex allenatore del River e leggenda del club. L’allenatore ha personalmente telefonato al professore del giovane Mastantuono per chiedere un rinvio dell’esame. Non una minaccia vera, ovviamente, ma una richiesta fatta con il carisma di chi sa cosa c’è in gioco.

La scuola ha accettato. Il ragazzo recupererà l’interrogazione mercoledì, mentre lunedì ha potuto dedicarsi a incantare il pubblico con la maglia del River. Una storia che racconta la realtà dei giovani calciatori di oggi: in bilico tra sogni e doveri, tra il campo e i banchi. Ma quando il talento chiama, anche la scuola sa aspettare.