Era una grande promessa della Juve: il gioco d’azzardo lo ha ridotto in povertà | Costretto a dormire su una panchina

Non sempre la vita di un calciatore è tutta rose e fiori. Bisogna saper affrontare le insidie giornaliere per non crollare.

La carriera di un calciatore professionista può sembrare scintillante, ma nasconde fragilità profonde. Tra queste, le dipendenze – come quella dal gioco d’azzardo – rappresentano un rischio concreto. L’adrenalina della competizione, i lunghi periodi di inattività e la pressione psicologica possono spingere alcuni atleti a cercare una valvola di sfogo, trovandola nel gioco. All’inizio può sembrare solo un passatempo, ma spesso diventa una spirale difficile da fermare.

I calciatori, soprattutto ai massimi livelli, hanno accesso a ingenti risorse economiche. Questo potenziale illimitato può alimentare comportamenti compulsivi, soprattutto se manca una guida o una rete di supporto. Il gioco d’azzardo diventa così non solo un vizio, ma una vera e propria dipendenza, nascosta tra ritiri, trasferte e momenti di solitudine. In alcuni casi, porta a debiti gravi, ricatti e conseguenze disciplinari, mettendo a rischio reputazione e carriera.

A differenza di altre fragilità, il gioco d’azzardo si consuma in silenzio. Molti calciatori evitano di parlarne per paura del giudizio o per non mostrare debolezza. Questo rende difficile intervenire in tempo, anche da parte delle società. Il rischio è che la situazione degeneri senza che nessuno se ne accorga.

Negli ultimi anni, club e federazioni hanno avviato percorsi di prevenzione e sensibilizzazione. Ma serve di più: educazione finanziaria, supporto psicologico e un ambiente che favorisca il dialogo. Perché anche dietro i riflettori, i calciatori restano esseri umani.

Una promessa mai mantenuta

Marileno Fusetti, mezz’ala sinistra classe 1951, è stato uno dei grandi talenti emersi dal vivaio della Juventus negli anni ’60. Considerato all’epoca una futura stella del calcio italiano, non riuscì mai a compiere quel salto definitivo tra i professionisti. Dopo un promettente inizio e alcuni sprazzi di qualità – spesso preferito a Fernando Viola – la sua carriera si disperse tra le serie minori, vestendo le maglie di Pistoiese, Benevento e Campobasso.

Appeso al chiodo il sogno calcistico nel 1982, Fusetti affrontò difficoltà crescenti. Il vizio del gioco d’azzardo minò la sua stabilità economica e personale. Tentò vari lavori – elettricista, commesso, venditore – ma nessuno durò a lungo. Dopo una breve parentesi serena a Lerma, la separazione dalla compagna lo spinse verso un isolamento sempre più profondo. Negli ultimi anni viveva in condizioni di estrema precarietà, dormendo anche all’addiaccio e occupando appartamenti abusivamente.

Un addio nel silenzio

Fusetti è morto il 19 febbraio 2025 all’ospedale Mauriziano di Torino, senza familiari accanto e con il corpo ancora oggi in obitorio, mai reclamato. La sua parabola, dolorosa e solitaria, è il simbolo di un sogno svanito e di una fragilità forse mai superata, segnata dal peso delle aspettative mancate.

Nonostante gli anni e le distanze, i suoi ex compagni juventini non l’hanno dimenticato. Hanno lanciato una raccolta fondi su PayPal per garantire a Marileno una degna sepoltura: «Da uno spogliatoio non si esce mai da soli».