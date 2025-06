Era più forte di Maradona: lo stesso Pibe lo ha definito come maestro | Non ha mai sfondato del tutto

Diego lo stimava al punto da mettersi un passo indietro: ma il suo talento non ha mai varcato i confini del calcio minore

Diego Armando Maradona è stato il simbolo del calcio argentino. Idolatrato in tutto il mondo, ha vestito le maglie più prestigiose e fatto innamorare intere generazioni. Nessuno come lui ha incarnato la passione viscerale del popolo per il fútbol. Eppure, un giorno, fu lui stesso a spiazzare tutti: “Il più grande calciatore non sono io. Il più grande ha già giocato qua”.

Chi poteva esserci, più grande di Diego, nella terra che ha prodotto talenti come Messi, Di Stéfano e Batistuta? La sua risposta, detta con il rispetto che si riserva a un maestro, fu il nome di un giocatore che in pochi conoscevano. Nessun mondiale, nessuna Coppa Libertadores, nessuna foto con trofei internazionali. Solo talento, puro e incontaminato, espresso sui campetti di provincia. Perché a volte il calcio vero si nasconde lontano dalle luci, tra chi gioca solo per amore, e rifiuta le regole del successo.

Era cresciuto in una famiglia umile, figlio di un idraulico, ultimo di sette fratelli. La sua formazione non era passata attraverso le accademie calcistiche moderne, ma tra le strade polverose, dove imparò a dare effetto alla palla e a trattarla con dolcezza. Il soprannome con cui tutti l’avrebbero ricordato nacque lì, tra amici e passanti: El Trinche. Nessuno sa con certezza da dove venisse quel nomignolo. Nemmeno lui. Ma lo avrebbe accompagnato per sempre.

La sua fama si diffuse lentamente, come tutte le storie che si raccontano sottovoce. Nessuna telecamera, ma centinaia di testimoni: avversari umiliati, spettatori increduli, allenatori che giuravano di non aver mai visto niente di simile.

Il giorno in cui incontrò Maradona

Il 16 febbraio 2020, avvenne ciò che per molti fu l’unico riconoscimento ufficiale alla sua grandezza. L’abbraccio con Diego. Due generazioni, due storie diversissime, ma lo stesso amore per il pallone. Maradona, con una semplicità disarmante, lo guardò negli occhi e disse: “Sei stato il miglior giocatore che abbia mai visto”.

Il giorno dopo, El Trinche disse: “Ora posso morire in pace”. Poche settimane più tardi, due ragazzi tentarono di rubargli la bicicletta. Lo spinsero. Cadde, batté la testa. Entrò in coma. Non si svegliò più. Il calcio perse una delle sue anime più pure.

Più di Diego e di Leo?

C’è chi lo considera il più forte calciatore mai nato in Argentina. Un paradosso, se si pensa che non ha mai realmente giocato ai massimi livelli, né vestito la maglia della Nazionale. Ma chi lo ha visto giocare non ha dubbi. A Rosario e in tutta la provincia di Santa Fe, molti lo ritengono superiore persino a Maradona e Messi.

Diego, del resto, lo aveva già detto: “Il più grande ha già giocato qua. Si chiamava El Trinche Carlovich”. Una leggenda sussurrata. Un maestro senza discepoli. Un talento che ha scelto di non farsi ingabbiare dal mondo del calcio. E proprio per questo, forse, il più libero di tutti.