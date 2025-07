Era l’incubo dei portieri, il calcio si è dimenticato di lui | Per sopravvivere ora fa il muratore

Non è sempre facile la vita di un calciatore dopo il ritiro. Spesso bisogna reinventarsi in altri mestieri.

Molti calciatori, una volta appesi gli scarpini al chiodo, si trovano smarriti di fronte a una quotidianità che non riconoscono più. Abituati a ritmi scanditi dagli allenamenti e dalle partite, a riflettori sempre accesi e a un’identità fortemente ancorata al pallone, il ritiro può trasformarsi in un trauma esistenziale. Senza preparazione o alternative concrete, l’ex professionista scopre un vuoto che non riguarda solo il conto in banca, ma anche il senso stesso della propria vita.

Per alcuni, il ritorno alla realtà coincide con l’ingresso in mestieri completamente diversi, spesso manuali, spesso duri. Non è raro leggere di ex calciatori che si reinventano muratori, operai, autisti o pizzaioli. Lungi dall’essere degradanti, questi lavori dimostrano il valore della dignità, ma evidenziano anche la mancanza di un sistema che accompagni gli atleti nel passaggio a una nuova carriera.

Dietro a ogni maglia appesa c’è una persona che forse ha lasciato la scuola troppo presto, o che non ha mai coltivato passioni al di fuori del campo. E allora, senza reti di protezione o una rete sociale forte, il rischio di cadere nell’oblio o nella depressione è concreto. Le storie di chi si è arrangiato tra mille sacrifici sono più comuni di quanto si pensi.

Servirebbe maggiore consapevolezza, sin dall’inizio della carriera, che il calcio non dura per sempre. Educazione finanziaria, supporto psicologico e percorsi post-carriera dovrebbero diventare parte integrante della vita di un calciatore, affinché il fischio finale non coincida con l’inizio di una lenta caduta.

Dall’eroe della C2 al capitano in Serie A

Christian Riganò è rimasto scolpito nel cuore dei tifosi fiorentini come “Rigagol”, il bomber che accettò di scendere dalla C1 del Taranto alla neonata Florentia Viola, ripartita dalla C2 dopo il fallimento della Fiorentina. Era il 2002 e Riganò, a 28 anni, scelse la sfida di riportare in alto il club gigliato.

Una scommessa vinta con i suoi gol, che trascinarono la squadra fino alla Serie A, dove divenne persino capitano. Un traguardo che sembrava impensabile per il ragazzone di Lipari, cresciuto in una famiglia con sette figli, figlio di un pescatore e di una madre che ha cresciuto tutti da sola.

Un calcio che dimentica i suoi uomini

Oggi Riganò guarda il calcio da bordo campo, con due patentini da allenatore in tasca e una passione ancora viva, ma soffocata da un sistema dove, come lui stesso dice, «contano gli sponsor e i compromessi». Non ha mai voluto adattarsi, ma è pronto a rientrare se arrivasse una chiamata pulita.

Intanto, racconta con fierezza di aver guadagnato bene, pur sottolineando che ciò che ha incassato in tutta la carriera equivale a pochi mesi di stipendio per un calciatore medio di oggi. Così, finito il pallone, si torna a lavorare: «Datemi una terra e, con due colleghi, vi tiro su una casa». Parole semplici che rivelano la dignità di chi non si è mai vergognato di ricominciare da zero, mentre il calcio dimentica troppo in fretta chi lo ha reso grande.