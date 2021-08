«Sapere di questo interesse del Napoli fa tanto piacere, è un grande club in Italia e non solo. Sono ancora più contento anche visto quanto poco ho giocato la stagione scorsa col Chelsea. Ho voglia di giocare, di stare in campo, farò di tutto per giocarmi le carte. Ho due anni di contratto con il Chelsea, è un grande club, ho già dimostrato di potermela giocare qui. Spalletti è un allenatore saggio, un amico, ogni tanto ci sentiamo, mi ha fatto anche gli auguri di buon compleanno a inizio agosto».

Emerson Palmieri ai microfoni di ESPN Brasil apre al Napoli. Ulteriori conferme del possibile passaggio del terzino del Chelsea arrivano dal giornalista Nicolò Schira. L’esperto di calciomercato tramite la sua pagina Twitter ha riportato alcuni retroscena sul futuro di Emerson Palmieri.

“Nonostante la raffica di terzini sinistri accostati al Napoli ogni giorno, la prima scelta azzurra resta da fine maggio Emerson Palmieri, che vuole il Napoli vedi dichiarazioni odierne. Il Chelsea ha esercitato opzione per rinnovo fino al 2023: prestito al Napoli con diritto di riscato ora è possibile”.