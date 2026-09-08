8 Settembre 2026

Egitto, il ministro degli Esteri Abdelatty a colloquio con l’omologo Fidan sul rafforzamento delle relazioni bilaterali

Anna Gaia Cavallo 8 Settembre 2026
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IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Il ministro degli Esteri egiziano Badr Abdelatty ha ricevuto una telefonata dal ministro degli Esteri turco Hakan Fidan durante la quale sono state discusse le prospettive di ulteriore sviluppo delle relazioni tra Egitto e Turchia e gli ultimi sviluppi di una serie di questioni regionali. I due ministri hanno sottolineato l’importanza di proseguire nel consolidamento dello slancio positivo registrato nelle relazioni bilaterali negli ultimi mesi e di rafforzare la cooperazione in diversi settori, in particolare in ambito commerciale e degli investimenti.

Hanno inoltre discusso dell’attuazione dei risultati della riunione del Consiglio di cooperazione strategica di alto livello, presieduta dal presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi e dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan al Cairo nel febbraio 2026, nonché dell’attivazione degli esiti della seconda riunione del Gruppo di pianificazione congiunta, svoltasi lo scorso agosto, e dei preparativi per la prossima riunione del Consiglio di cooperazione strategica in Turchia.

Abdelatty e Fidan hanno inoltre esaminato gli sviluppi nei territori palestinesi occupati, in Iran e in Libia, sottolineando la necessità di intensificare gli sforzi congiunti per contenere l’escalation nella regione e contribuire a rafforzarne la sicurezza e la stabilità.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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