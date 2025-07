Eccolo qua, è il guerriero giusto per me: Conte fa spesa nella Capitale | Prenotate le visite mediche

Il Napoli è attivissimo sul mercato ed è pronto a piazzare l’ennesimo colpo. Arriva dalla Capitale e piace a Conte.

Il Napoli a disposizione di Antonio Conte per la stagione 2025/2026 si prospetta a dir poco stellare. La compagine partenopea si sta rafforzando e lo sta facendo attraverso un mercato mirato. Obiettivi principali sono giocatori d’esperienza, in grado di sapere fare la differenza in Italia quanto in Europa.

Dopo lo scudetto 2024/2025 conquistato all’ultima giornata in seguito alla vittoria sul Cagliari e dopo aver battagliato 38 giornate con l’Inter, il Napoli non si è fermato. Qualche giorno di riposo e poi subito operativa la dirigenza. In particolare il ds Manna, si è mostrato sin da subito intenzionato a fare ancora meglio della scorsa stagione.

Le prime mosse sul mercato del direttore sportivo sono state da dieci in pagella visto lo spessore dei giocatori acquistati o in procinto di arrivare e ci troviamo solamente all’inizio del calciomercato estivo che sarà lunghissimo. Il primo arrivo ha infiammato tutto l’ambiente partenopeo e non è ancora nemmeno sceso in campo.

Ci riferiamo ovviamente a Kevin De Bruyne che il prossimo anno vestirà i colori azzurri. Un colpo da novanta, uno di quelli che entrano di fatto nella storia del Napoli. Il belga, terminata l’esperienza con il Manchester City di Pep Guardiola con cui ha vinto tutto, compresa la prima storica Champions League, è approdato nel capoluogo campano. Non è finita qui.

De Bryune e Lang non bastano

Il prossimo a firmare un contratto con il Napoli, scovato sempre da uno scatenato Manna, è un giovane di prospettiva ma con un curriculum già interessantissimo. Stiamo parlando del talentuoso olandese Noa Lang. Il calciatore sbarcherebbe direttamente dal PSV e andrebbe a rafforzare il reparto offensivo. Non basta tutto ciò.

Manna potrebbe essere vicino a chiudere un ulteriore colpo in un reparto che di certo va rimaneggiato, almeno in parte, stiamo parlando della difesa. E il ds azzurro avrebbe scovato il nuovo potenziale acquisto del Napoli nella Capitale, a Roma. Per la precisione sponda giallorossa.

Un colpo dalla Capitale

Manna avrebbe messo gli occhi su un centrale esperto della Roma. Stiamo parlando di Ndicka. Il calciatore piace alla dirigenza azzurra e potrebbe non essere così complicato raggiungere un accordo tra le due società Resta poi da capire anche e soprattutto la volontà del giocatore di cambiare aria.

Di certo Antonio Conte ha bisogno di rinforzi in difesa e cercherà di spingere per aggiudicarsi un profilo adatto al Napoli, alla massima serie ma anche alla Champions League. E il centrale della Roma in tal senso potrebbe rispettare tutti i requisiti necessari per vestire la casacca azzurra.