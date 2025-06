È una manna dal cielo: l’attacco della nazionale sorride | Gattuso può chiamare un grande bomber

In un momento di magra dal punto di vista dei talenti in Nazionale, Gattuso potrebbe ritrovare un bomber.

La Nazionale azzurra sta vivendo da più di un decennio uno dei momenti storici peggiori sin qui. Due qualificazioni ai Mondiali 2018 e 2022 mancate, intervallate da un miracoloso Europeo conquistato nel 2021. Insomma un periodo con più bassi che alti e soprattutto con tanti cambiamenti in panchina. L’ultimo risale a qualche giorno fa.

Dopo la disfatta di Oslo contro la Norvegia, nella prima gara valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026, la strada dell’Italia si è già messa in salita. E l’ipotesi playoff per accedere alla competizione mondiale è diventata sin da subito chiara. Spalletti ha quindi salutato un gruppo poco coeso e a prendere il suo posto ci ha pensato Gattuso.

La Federazione ha quindi pensato a un profilo ricco di esperienza sul terreno di gioco, ma soprattutto pieno di energie da trasmettere a un undici che nelle ultime uscite sembrava zombeggiare in campo. Dunque chi meglio di Ringhio Gattuso? Probabilmente al momento nessuno. Ma adesso bisognerà lavorare e raccogliere i frutti.

E proprio in vista dei prossimi impegni della Nazionale, previsti per il 5 e 8 settembre rispettivamente contro Estonia e Israele, Gattuso avrà modo di rimaneggiare la formazione. Proprio nelle ultime ore, alle orecchie del commissario tecnico, è arrivata una voce che potrebbe cambiare le gerarchie in attacco.

Servono prestazioni e gol

A questa squadra, orfana di un gioco se si guardano le ultime uscite, serve innanzitutto un modulo efficiente. Di conseguenza, starà al ct convocare in Nazionale giocatori in grado di ricoprire ruoli specifici. Non è più il momento degli esperimenti infatti, in ballo c’è la qualificazione alla prossima Coppa del Mondo.

In porta i dubbi sono pochi. Donnarumma è e sarà un titolare fisso, per giunta fresco vincitore della Champions League. La difesa potrebbe essere in parte rimaneggiata in base al modulo, ma Di Lorenzo, Bastoni, Buongiorno così come Gatti sembrano gli intoccabili. Il centrocampo è un’incognita così come l’attacco. E le ultime voci di mercato, con il Bologna protagonista, potrebbero significativamente far saltare gli schemi.

Una chiamata a sorpresa

In vista della sessione estiva del calciomercato, il Bologna sta cercando un attaccante esperto in grado ancora di fare la differenza. La dirigenza rossoblù avrebbe individuato un profilo in particolare. Stiamo parlando di Ciro Immobile. Vecchia, ma non troppo, conoscenza del calcio italiano con un passato glorioso nella Lazio ma anche e soprattutto nella Nazionale.

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, l’attaccante rientrerebbe volentieri in Italia, nonostante abbia ancora un anno di contratto con i turchi del Besiktas. I dirigenti rossoblù e l’agente del giocatore sono in costante contatto e i prossimi giorni saranno decisivi. Nell’ultima stagione, nel massimo campionato turco, Immobile ha ottenuto 30 presenze condite da 15 gol e 4 assist. Una garanzia sotto porta insomma. Se il Bologna dovesse rilanciarlo, l’ipotesi di rivederlo in Nazionale, non sarebbe così improbabile.