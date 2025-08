È un rinforzo colossale: Marotta fa la pesca grossa dal Real Madrid | Settimana prossima è già alla Pinetina

Marotta è pronto a investire ancora: si tratterebbe di un rinforzo importantissimo proveniente direttamente dal Real Madrid.

L’Inter ha aperto il suo calciomercato estivo con una chiara voglia di rinnovamento. Dopo l’addio a Simone Inzaghi, il club ha scelto Cristian Chivu per guidare un nuovo ciclo, puntando su entusiasmo, idee moderne e un’identità giovane. Il cambio in panchina ha dato il via a una serie di movimenti pensati per modellare una squadra più dinamica.

Il primo colpo in entrata è stato Petar Sučić, giovane centrocampista croato arrivato dalla Dinamo Zagabria. Subito dopo è toccato a Luis Henrique, esterno brasiliano dal Marsiglia, pronto a dare freschezza e profondità alla manovra offensiva. Due profili diversi ma entrambi coerenti con la visione di un’Inter proiettata al futuro.

Nel mezzo del campo è stato confermato anche Nicola Zalewski, riscattato dopo il prestito dalla Roma. In attacco è arrivato Ange-Yoan Bonny dal Parma, giovane potente e tecnico, con ottime prospettive. L’obiettivo è costruire una rosa competitiva e sostenibile, mischiando esperienza e crescita individuale.

Per quanto riguarda le uscite, diversi giovani sono stati ceduti o prestati. Tajon Buchanan è stato venduto al Villarreal, mentre giocatori come Carboni, Salcedo e Satriano sono partiti per fare esperienza altrove. L’Inter ha così liberato spazi preziosi in rosa, mantenendo solo chi può essere utile fin da subito.

Rivoluzione in difesa

Uno dei reparti più coinvolti dalla rivoluzione è la difesa. Il club ha intenzione di rinfrescare la linea arretrata, cercando profili giovani e affidabili. La strategia punta a costruire un reparto più reattivo e compatibile con le nuove idee tattiche di Chivu, che predilige transizioni rapide e marcature più aggressive.

Non mancano i sondaggi per il reparto offensivo: il club ha valutato anche nomi di prestigio come Marco Asensio e Ademola Lookman, ma per ora non ci sono stati affondi concreti. L’attenzione resta alta, soprattutto se dovessero presentarsi occasioni nei giorni finali di calciomercato.

Marotta pesa in Spagna

Nelle ultime ore, tra le ipotesi al vaglio, è spuntato il nome di Raul Asencio,giovane difensore del Real Madrid. Nonostante non sia tra i titolari fissi, il suo potenziale ha attirato l’attenzione dell’Inter. Potrebbe rappresentare un innesto strategico per il futuro, in linea con la volontà di puntare su talento da valorizzare.

Se l’operazione dovesse concretizzarsi, Asencio sarebbe una scommessa mirata: giovane, ambizioso, con margini di crescita importanti. L’Inter lo inserirebbe in un contesto dove avrebbe il tempo per crescere e adattarsi. Da capire se il club nerazzurro deciderà di affondare definitivamente il colpo.