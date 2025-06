È un giorno triste in casa Juve: una leggenda si ritira | Oltre 300 presenze e 12 trofei in bianconero

Difficilmente i tifosi bianconeri dimenticheranno una bandiera.

Perdere una bandiera non è mai semplice e questo i tifosi della Juventus lo sanno bene. Negli ultimi anni gli addii noti non sono mancati. Su tutti quelli di Alessandro Del Piero e Gianluigi Buffon. I due ex campioni del Mondo del 2006 hanno trascorso una vita tra le file della Vecchia Signora incarnando due veri e propri modelli per lo sport. E anche un altro esempio per il calcio potrebbe salutare questa estate.

Complesso è stato digerire l’addio di Massimiliano Allegri dopo la vittoria della Coppa Italia, in un momento di magra per la bacheca dei trofei bianconeri. Difficile è stato vedere “scappare” all’improvviso Cristiano Ronaldo. Ancora più amara da digerire è stata l’annata appena terminata. Iniziata con i favori del pronostico e risolta solamente all’ultima giornata con la conquista di un posto in Champions League.

E in attesa che il mercato entri realmente nel vivo, parallelamente agli impegni del Mondiale per Club, la Juventus sta iniziando a pensare al futuro. Non senza una certa malinconia visto il possibile ritiro di uno dei giocatori simbolo dell’ultimo decennio d’oro bianconero, che ha dunque preso parte alla storia recente del club piemontese.

Il prosieguo della sua carriera sembra vicino al tramonto ma mai dire mai. Nei momenti di difficoltà è sempre riuscito a rimettersi in gioco anche guadagnando posizioni nelle scale gerarchiche delle squadre che lo hanno ingaggiato. Professionista esemplare, non si è praticamente mai sentito nulla di negativo su di lui al di fuori del rettangolo di gioco.

Vento di malinconia

Con l’estate alle porte dunque un vento di malinconia, misto ad aria di rinnovamento, potrebbe scaldare e allo stesso tempo gelare i cuori dei supporters della Juventus. Da un lato la voglia di vedere nuovamente i propri idoli in azione con nuove ambizioni e un progetto vincente con Igor Tudor alla guida. Dall’altro un addio che sembra vicinissimo.

A dare una risposta definitiva potrà essere solamente il tempo, così come la scheda anagrafica. E un giocatore nato alla fine degli anni ’80 con quasi quaranta primavere sulle spalle ha più di qualche motivo per pensare di appendere gli scarpini al chiodo. Tutto dipenderà dalle energie fisiche e mentali.

Decisione vicina

Le prossime settimane ci daranno una risposta concreta viste anche le voci di mercato. Lo stesso giocatore sarebbe nel mirino di un Bologna estremamente ambizioso reduce dalla vittoria della Coppa Italia. Come riportato da Nicolò Schira qualche giorno fa, la dirigenza rossoblù avrebbe puntato il calciatore che dal 1° luglio sarà un free agent.

Si tratta di Juan Cuadrado. Il colombiano sino al 30 giugno 2025 sarà legato all’Atalanta ma il rinnovo contrattuale sembra un miraggio. Sullo sfondo, per il classe ’88 che con la Juventus ha disputato 314 partite e sollevato al cielo 12 trofei, restano l’ipotesi Bologna o il definitivo ritiro. Resta da capire quale progetto alletta maggiormente Cuadrado.