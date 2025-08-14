14 Agosto 2025

È tutto in progetto: sarà il colpo dell’ultimo giorno di mercato | Il giocatore si è promesso a Conte

Oramai la parola è stata data: il giocatore ha fatto una promessa ad Antonio Conte che lo aspetta a braccia aperte.

Dopo il quarto scudetto della sua storia, il Napoli non ha perso tempo nel gettare le basi per un futuro ancora da protagonista. Aurelio De Laurentiis ha messo in chiaro l’obiettivo: consolidare i risultati e aprire un ciclo duraturo. L’entusiasmo in città è alto e la voglia di ripetersi è tanta.

La vittoria decisiva contro il Cagliari, firmata da McTominay e Lukaku, ha consegnato il tricolore nelle mani del Napoli. La città ha festeggiato a lungo, ma la dirigenza è consapevole che ripetersi sarà una sfida ancora più dura. Non a caso si è rimessa subita all’opera per portare a Dimaro e poi a Castel Di Sangro tutti i giocatori presenti sul taccuino del ds.

La conferma di Antonio Conte in panchina rappresenta una garanzia di continuità e ambizione. Il tecnico, insieme a De Laurentiis e al direttore sportivo Manna, sta lavorando per plasmare una rosa competitiva su più fronti. L’obiettivo è alzare l’asticella anche in Champions League.

La nuova stagione sarà ben più impegnativa della precedente. L’anno scorso l’assenza di impegni europei aveva permesso di concentrare tutte le energie sulla Serie A, ma ora servirà una rosa più profonda per reggere il ritmo tra campionato e coppe. Serviranno molte più energie in campo e negli allenamenti.

Il pragmatismo di Manna

Sul mercato, Manna ha già dimostrato pragmatismo. L’acquisto più sorprendente è stato Kevin De Bruyne, arrivato a parametro zero dopo l’esperienza con il Manchester City per dare leadership ed esperienza nei momenti chiave. Un colpo di prestigio che ha alzato le aspettative di tifosi e addetti ai lavori.

Accanto al fuoriclasse belga, sono arrivati rinforzi mirati come Lorenzo Lucca dall’Udinese, Sam Beukema dal Bologna per 31 milioni, il portiere Vanja Milinkovic-Savic, Marianucci dall’Empoli per 9 milioni e Noa Lang dal PSV. Ma non è finita qui e a sorpresa potrebbe arriva un colpo all’ultimo minuto.

Il colpo last minute

Il Napoli potrebbe infatti presto dover affrontare un capitolo importante in attacco. Dopo la fumata nera per Ndoye, e la vendita di due pedine secondarie nello scacchiere di Conte ma comunque fondamentali come Raspadori e Simeone, Conte vorrebbe un calciatore in avanti per completare il reparto.

Tra le ipotesi spunta il nome di Federico Chiesa, che potrebbe tornare di moda negli ultimi giorni di mercato secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport. Reduce da un’annata complicata al Liverpool, segnata da infortuni, problemi di condizione e scelte tecniche sfavorevoli, l’esterno 27enne potrebbe tornare in A con la maglia azzurra.

