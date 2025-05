È stato uno dei migliori sportivi italiani di sempre: è cresciuto tra pistole e minacce | “Sono stato pedinato”

Il successo non nasce sempre dal talento: spesso arriva dopo una lunga lotta contro un destino già scritto.

Nel mondo dello sport, le storie di trionfo più commoventi non sono solo quelle scritte sui campi o sulle piste, ma quelle nate nell’ombra, tra difficoltà personali, ambienti ostili e scelte difficili. Dietro ogni campione, spesso si cela un passato segnato da povertà, violenza o discriminazione. Eppure, sono proprio queste ferite a forgiare la tempra di chi, contro ogni pronostico, riesce a salire sul tetto del mondo.

Da Mike Tyson, cresciuto nei sobborghi violenti di Brooklyn, a Serena Williams, che ha sfidato razzismo e sessismo per diventare una leggenda del tennis, il filo rosso che lega questi atleti è la capacità di resistere e trasformare la sofferenza in forza.

Anche tra gli sportivi italiani ci sono storie simili: vite spezzate e ricucite grazie alla disciplina, alla determinazione e allo sport come via di fuga.

Spesso il riscatto passa per il sacrificio, per la solitudine, per quella linea sottile che separa il sogno dalla rovina. Per molti, lo sport è stato l’unico mezzo per scappare da quartieri difficili, da famiglie disfunzionali o da ambienti criminali. Non tutti ce l’hanno fatta, ma chi è riuscito a cambiare il proprio destino lo ha fatto pagando un prezzo altissimo.

Ancora di salvezza

Tra questi, uno dei nomi più importanti del ciclismo italiano ha raccontato pubblicamente cosa significa crescere in un contesto difficile. Vincenzo Nibali, vincitore di Giro d’Italia, Tour de France e Vuelta, è sempre stato l’emblema della serietà e del lavoro silenzioso. Ma dietro quel volto tranquillo, c’è una storia poco conosciuta.

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Nibali ha parlato di Messina, la sua città natale, e di un’adolescenza vissuta al confine tra normalità e pericolo. “Leggendo della sparatoria di Monreale, dei tre giovani uccisi da un diciannovenne armato, ho pensato a quant’è stretto il bivio tra le direzioni che puoi prendere”, ha detto. Un ambiente duro, che poteva facilmente portare alla deriva. Ma Nibali ha scelto un’altra strada: la fatica, la bicicletta, le salite. E in un periodo in cui il doping era una piaga diffusa nel ciclismo, lui ha deciso di non cedere.

“Mai dopato. E a testa alta, sempre”

Nonostante i successi, i sospetti non sono mai mancati. “Vincevo, ero italiano e il boss della mia squadra, Vinokourov, aveva un passato ambiguo come altri manager”, ha spiegato Nibali. “Sono stato pedinato, mi hanno aperto la macchina, controllato il telefono. Sono sicuro che mi siano entrati in casa per cercare prove che non esistevano.”

Eppure, nonostante tutto, il messinese è sempre rimasto coerente con i suoi valori. “Mai nella vita mi sono dopato, e soprattutto mai ho pensato di farlo. Mi hanno controllato un milione di volte, possono testare le provette anche tra cent’anni: io cammino a testa alta.”