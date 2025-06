È stato un grande obiettivo di mercato del Napoli | Ha perso la memoria dopo un colpo alla testa

Era un grande obiettivo di mercato del Napoli, ma un tremendo incidente gli ha cancellato la memoria.

Da almeno un decennio a questa parte il Napoli sta provando, con successo, a raggiungere alti livelli. Sia in Italia, i due esempi sono il terzo e quarto scudetto conquistati nel giro di due anni, sia in Europa. Aurelio De Laurentiis ha sin da subito voluto dare un’impronta ai partenopei in grado di distinguersi anche nel resto del continente.

Nel corso degli anni non sono infatti mancati acquisti di lusso. Da Cavani a Lavezzi, passando per Callejon e per ultimi Kvaratskhelia e Osimhen. Tutti profili di un certo spessore, Nazionale e internazionale, in grado di fare la differenza anche e soprattutto sui vari terreni di mezza Europa.

In molte occasioni si sono rivelate scelte che hanno portato frutti quelle del patron del Napoli che anche nel corso dell’estate 2014, voleva porre le basi per una squadra che sarebbe poi arrivata a vincere il tricolore da li a poco. E in Campania sarebbe potuto sbarcare un giocatore ai tempi talentuosissimo e dal futuro roseo.

A seguito dei Mondiali del 2014 disputati in Brasile e vinti dalla Germania schiacciasassi, in grado di liquidare i padroni di casa con un netto 7-1, De Laurentiis aveva adocchiato un talento purissimo. Un centrocampista che probabilmente avrebbe fatto comodo al Napoli nel corso dell’annata successiva.

Una finale indimenticabile

Dopo un cammino perfetto nel corso della fase a gironi con le vittorie su Portogallo e USA intervallate dal solo pareggio per 2-2 contro il Ghana, la Germania stava già dando segnali forti. Si stava candidando a sollevare la Coppa del Mondo. E allora estromessa l’Algeria agli ottavi di finale, la Francia ai quarti, il favoritissimo Brasile in semifinale i tedeschi sono giunti sino all’ultimo tango.

Il 13 luglio del 2014 andò in scena al Maracana la finale tra i tedeschi e l’argentina di Leo Messi. E proprio nella formazione titolare della Germania che poi si laureerà campione del Mondo, troviamo l’obiettivo puntato dal Napoli. Un centrocampista costretto però ad abbandonare quel match, il più importante della sua vita, a soli 31 minuti dall’inizio.

Il tragico epilogo

Dopo appena mezz’ora di gioco Christoph Kramer fu costretto a lasciare il terreno di gioco. L’obiettivo di mercato del Napoli dopo uno scontro tremendo contro Garay, dovette abbandonare il campo. Come riportato dalla pagina Instagram nerd_del_calcio, Kramer ha riportato ai tempi un trauma cranico.

Lo stesso Kramer ha ammesso: “Dal momento dello scontro non ricordo nulla, neanche il dolore. Ho un vuoto di 15 minuti. Il primo ricordo che ho è con i medici negli spogliatoi. I medici mi dissero che quei ricordi non sarebbero mai tornati del tutto. Forse ho dimenticato pure se Garay mi ha chiesto scusa”.