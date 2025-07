E’ stato bello, ma devo ritirarmi | Lo ha annunciato in queste ore: l’incubo della Juventus lascia il calcio

Anche se è difficile da accettare, per ogni calciatore arriva il momento di appendere gli scarpini al chiodo.

Nel mondo del calcio, la parola “fine” è tra le più difficili da pronunciare. Eppure, arriva per tutti. Anche i campioni più longevi, quelli che sembrano eterni, devono prima o poi appendere le scarpe al chiodo. È un momento delicato, spesso vissuto con emozioni contrastanti: da una parte l’orgoglio per quanto costruito, dall’altra il vuoto lasciato da una routine fatta di allenamenti, partite, spogliatoio e adrenalina.

Molti calciatori, pur consapevoli dell’inevitabilità del tempo, faticano ad accettarlo. Per alcuni l’addio coincide con un infortunio, per altri con la perdita di motivazione o con il calo delle prestazioni. Alcuni scelgono di lasciare da vincenti, altri preferiscono continuare finché il corpo lo consente. In ogni caso, la decisione non è mai semplice: il calcio non è solo un mestiere, ma un’identità.

È in questo passaggio che emergono il carattere e la visione del singolo. Alcuni ex calciatori trovano nuova linfa diventando allenatori, dirigenti, opinionisti o ambasciatori del calcio. Altri si dedicano a progetti personali, sociali o imprenditoriali. Il dopo-carriera può essere fertile e stimolante, ma richiede preparazione e un lavoro su sé stessi che in pochi anticipano davvero.

Se è vero che i riflettori si spengono, resta però l’eredità lasciata sul campo: gol, gesti tecnici, leadership, emozioni regalate ai tifosi. Ogni addio è un nuovo inizio, e per chi ha dato tutto, la gratitudine è ciò che resta. Perché il calcio finisce, ma le storie restano.

Saluta il calcio: fine di una carriera luminosa

Ivan Rakitic ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato, chiudendo una carriera che lo ha visto protagonista ai massimi livelli per oltre 15 anni. Centrocampista completo, elegante e intelligente tatticamente, ha vestito maglie prestigiose come quelle di Siviglia e Barcellona, conquistando titoli nazionali e internazionali. Il suo stile sobrio, ma efficace, lo ha reso uno dei più affidabili nel suo ruolo, capace di coniugare quantità e qualità con naturalezza.

Con il Barcellona ha vissuto il periodo più glorioso, vincendo tutto: Liga, Coppa del Re, Supercoppa, Champions League e Mondiale per club. Proprio in finale di Champions nel 2015, contro la Juventus, mise la firma sul primo gol della serata, indirizzando la partita che terminò 3-1 per i blaugrana. Una rete che i tifosi juventini non dimenticano e che ha consegnato Rakitic alla memoria collettiva del calcio europeo.

Un avversario silenzioso, ma letale

Rakitic non è mai stato un giocatore appariscente, ma la sua intelligenza tattica e la capacità di incidere nei momenti decisivi lo hanno reso preziosissimo per ogni allenatore. Oltre al trionfo con il Barcellona, è stato una colonna della Croazia vicecampione del mondo nel 2018, contribuendo in modo decisivo al cammino della sua Nazionale fino alla finale contro la Francia.

Il suo addio lascia un vuoto soprattutto tra gli amanti del calcio pensante, fatto di movimenti, tempi di gioco e sacrificio. Un professionista esemplare che, con discrezione, ha scritto pagine importanti della storia recente di questo sport.