È stata una bellissima esperienza: Soncin lascia l’Italia femminile | La FIGC prende un campione del mondo

Soncin dopo la bellissima esperienza nel corso del campionato Europeo, è pronto a lasciare il timone dell’Italia femminile.

L’Italia femminile è stata a un passo dal raggiungere un grande sogno chiamato finale. Ma procediamo con ordine e vediamo assieme il percorso delle azzurre che proprio nella giornata del 22 luglio hanno dovuto ufficialmente salutare, loro malgrado, l’Europeo femminile a cui hanno preso parte.

La 14esima edizione del torneo ha regalato enormi soddisfazioni all’Italia. Dal 2 luglio scorso, la massima competizione per squadre nazionali maggiori femminili su base continentale, continua a regalare emozioni. Una dietro l’altra. Le partite non hanno mai annoiato, specialmente quelle delle azzurre che però sono state estromesse dal torneo.

La finale si giocherà domenica 27 luglio e l’Italia non sarà presente. O almeno sarebbe dovuta esserlo fino agli istanti finali della gara con l’Inghilterra. Delle 16 squadre partecipanti, l’Italia, era rimasta tra le ultime quattro a giocarsi un posto per l’ultimo atto che si terrà in Svizzera.

Per la precisione a Basilea all’interno del St. Jakob-Park. Il percorso delle azzurre sino al 22 luglio è stato praticamente perfetto. Il gruppo guidato da Soncin è partito immediatamente col piede giusto in questo torneo, trionfando nel corso della prima uscita ufficiale. 1-0 al Belgio grazie alla rete di Arianna Caruso.

Un percorso magnifico

Successivamente è stato il momento del Portogallo. Si è trattato di una gara intensissima che ha fatto esaurire molte energie alla Nazionale azzurra. Il tabellino finale recitava 1-1. Per l’Italia, in gol, l’instancabile e iconica Cristiana Girelli che ha giocato un Europeo praticamente perfetto.

La terza e ultima partita del Gruppo B è stata quella contro la favoritissima Spagna, possibile vincitrice del torneo. Bonmatì, Putellas e Guijarro hanno dovuto fare i conti con un’Italia ben organizzata, anche se alla fine sono riuscite a spuntarla per 3-1 in rimonta. Oliviero aveva aperto il match. Girelli ha lasciato due volte il segno nel corso dei quarti di finale e poi è stato il momento della semifinale.

Il possibile addio

All’interno dello Stade de Geneve, l’Italia, ha dovuto affrontare l’Inghilterra. Il gol al minuto 33′ di Barbara Bonansea ha subito messo in disce la partita per le azzurre che hanno resistito sino al 96esimo minuto: lo stesso in cui Agyemang è riuscita a pareggiare. Una doccia fredda che ha dato il via ai supplementari.

E proprio nel corso del secondo supplementare, un penalty sbagliato da Kelly aveva rinvigorito le azzurre: se non fosse che la stessa Kelly, sulla ribattuta, è riuscita a segnare il 2-1 che ha eliminato di fatto l’Italia. E ora il mister Andrea Soncin sta riflettendo sul proprio futuro che potrebbe essere lontano dalla Nazionale italiana. La FIGC, se Soncin non dovesse rinnovare, avrebbe già in mente un sostituto: Fabio Cannavaro. Vedremo cosa succederà nelle prossime ore.