È la mia last dance: Guidolin torna in panchina quasi 10 anni dopo | Vuole far sognare la piazza

Lontano dal campo dal 2016, ora l’allenatore veneto è pronto a rimettersi in gioco. E tra le opzioni spunta una destinazione speciale.

Il richiamo della panchina è troppo forte: Francesco Guidolin è pronto a ricominciare.

Classe 1955, una carriera lunga e rispettata, Francesco Guidolin ha scritto pagine importanti del calcio italiano. La sua ultima esperienza risale al 2016, sulla panchina dello Swansea in Premier League. Da allora si è dedicato all’analisi tattica in TV, alla vita privata, al ciclismo e alla scrittura, tenendosi sempre aggiornato sul calcio che cambia. Ma chi lo conosce bene giura che non ha mai smesso di sentirsi un allenatore.

Negli ultimi mesi, Guidolin è tornato sotto i riflettori. Prima alcune interviste, poi apparizioni pubbliche sempre più frequenti. Il messaggio è chiaro: il fuoco dentro non si è mai spento. «Mi sento ancora in grado di allenare», ha detto di recente. E ora, dopo quasi un decennio, potrebbe essere arrivato il momento di rientrare. A una sola condizione: un progetto vero, una squadra che abbia fame, una piazza che voglia sognare.

Il profilo di Guidolin piace per il suo equilibrio tra concretezza e visione. È stato tra i primi in Italia a proporre con continuità il 3-5-2 come modulo elastico, capace di trasformarsi in corsa. Udinese, Vicenza, Bologna, Atalanta, Parma, Palermo: ovunque ha lasciato un segno. E ora, in un panorama calcistico dove spesso si corre dietro alle mode, il suo ritorno avrebbe il sapore di una scelta controcorrente ma profondamente razionale.

Guidolin: l’allenatore giusto al momento giusto

Tattico raffinato, uomo di campo ma anche di spogliatoio, Guidolin ha sempre costruito squadre riconoscibili, solide e organizzate. Il suo approccio si basa sull’intelligenza situazionale, sull’adattabilità, sull’etica del lavoro. Non è mai stato un allenatore da riflettori, ma chi ha lavorato con lui ne racconta la precisione maniacale e la capacità di far rendere al massimo anche i giocatori meno attesi.

Proprio per questo, diversi club in cerca di identità e rilancio lo stanno valutando. Il suo profilo rassicura presidenti e direttori sportivi: Guidolin porta stabilità, visione e, spesso, risultati. A 69 anni, avrebbe potuto dire basta. Invece vuole vivere un’ultima avventura. “La mia last dance”, l’avrebbe definita tra amici. Ma dove potrebbe ripartire?

Il club sogna il ritorno di Guidolin

C’è una pista che si fa sempre più insistente: Palermo. Una città che Guidolin conosce bene e dove ha lasciato ricordi indelebili. Fu lui, nel 2003-2004, a guidare i rosanero alla storica promozione in Serie A dopo 31 anni. Un’impresa che lo ha consacrato agli occhi dei tifosi siciliani. Tornare proprio lì, dove tutto è cominciato, avrebbe il sapore della chiusura perfetta del cerchio.

Il Palermo, oggi in cerca di una guida esperta e carismatica per puntare alla promozione, starebbe valutando seriamente l’ipotesi. E Guidolin ci sta pensando. L’idea di riportare in alto una piazza calda, appassionata e ambiziosa lo stuzzica. Non è ancora fatta, ma le condizioni per un clamoroso ritorno ci sono tutte. Sarebbe una storia di calcio romantico, di seconde occasioni e sogni che tornano a bussare. E Guidolin, forse, è pronto a rispondere.