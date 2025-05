È il solito assalto dalla Premier: Napoli scippato di un altro top player | Manna a caccia del sostituto

Nel giorno del secondo scudetto consecutivo, la festa si tinge anche di preoccupazione: il mercato incombe, e non tutto va come previsto.

Il Napoli è di nuovo campione d’Italia. Lo scudetto numero quattro è arrivato all’ultima giornata grazie alla vittoria per 2-0 sul Cagliari, in un Maradona gremito come non mai. Un trionfo che certifica il dominio degli azzurri, capaci di mantenere la vetta nonostante una stagione più complicata e combattuta rispetto alla cavalcata del 2023. Il popolo partenopeo può esplodere di gioia, consapevole di essere davanti a un ciclo vincente che si sta consolidando.

Contro i rossoblù, il Napoli non ha sbagliato nulla. Determinato, compatto, affamato: la squadra di Calzona ha chiuso i conti già nel primo tempo con i gol di Kvaratskhelia e Lobotka, confermando l’enorme qualità e la mentalità da grande squadra. Il Maradona ha cantato, pianto, urlato di gioia. Tutti in campo a fine gara, con la Coppa tra le mani e le lacrime agli occhi. La città, ancora una volta, si ferma per i suoi eroi.

Il merito va distribuito. Ai giocatori, certo, ma anche alla società, capace di restare competitiva pur perdendo nomi importanti come Kim e Osimhen. Alla guida tecnica, che ha saputo rimettere in carreggiata un gruppo dopo mesi turbolenti. E soprattutto a chi ha costruito la rosa, puntando su giovani affamati e profili funzionali. Il Napoli ha saputo cambiare pelle, restando vincente.

Ma mentre la città festeggia, gli uomini mercato sono già al lavoro. Il presidente De Laurentiis e il direttore Manna hanno le idee chiare: rafforzare la squadra per restare in alto. In cima alla lista dei desideri c’è un attaccante moderno, completo, capace di raccogliere l’eredità lasciata da Osimhen e Simeone.

Non è semplice

Il profilo individuato è quello di Jonathan David, centravanti canadese del Lille, autore di una stagione straordinaria in Ligue 1. Veloce, tecnico, intelligente, David rappresenta il tipo di attaccante che può esplodere definitivamente in Serie A. Manna ha mosso i primi passi, sondato l’entourage e cercato la sponda del club francese per capire la fattibilità dell’operazione.

Tutto appare ben indirizzato, ma come spesso accade in questi casi, la Premier League si è messa di mezzo. Secondo fonti inglesi, club come Tottenham e Aston Villa avrebbero già avanzato offerte concrete, forti di disponibilità economiche superiori e di progetti tecnici allettanti. Il rischio che il Napoli venga beffato sul più bello è concreto.

Manna studia il piano B

Lo scenario è chiaro: se Jonathan David dovesse scegliere l’Inghilterra, il Napoli non resterà fermo. Il lavoro di scouting procede da mesi e altre soluzioni sono già pronte. Il club partenopeo vuole chiudere il nuovo centravanti entro metà luglio, per permettere al tecnico di iniziare il ritiro con la rosa al completo.

Nomi? Bocche cucite, ma si parla di piste in Bundesliga e di un possibile ritorno di fiamma per Artem Dovbyk del Girona. Quello che è certo è che, scudetto o no, il Napoli vuole restare in alto. E per farlo, serve un attaccante all’altezza. La festa è appena cominciata, ma il mercato non aspetta.