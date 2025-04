È il ritorno che non ti aspetti: intesa trovata con Kim Min Jae | Arriva in prestito con diritto di riscatto

Il gigante sudcoreano è pronto a rimettersi in gioco in un campionato che lo ha consacrato.

Fisico imponente, grinta da vendere e una capacità di lettura difensiva fuori dal comune: Kim Min-jae, soprannominato The Monster, è uno di quei difensori che non passano mai inosservati. Non solo per l’altezza e la struttura atletica, ma per un mix di potenza, lucidità e personalità che lo rendono una muraglia quasi invalicabile.

Il sudcoreano ha stupito l’Europa intera con il suo arrivo in Serie A nella stagione 2022/23. Acquistato dal Napoli per 19,5 milioni di euro, Kim è diventato in pochissimo tempo uno dei perni fondamentali dello scacchiere di Spalletti. In Campania ha trovato l’ambiente perfetto per esplodere: subito titolare, subito decisivo, subito leader. E lo scudetto al primo anno in Italia ha solo confermato quello che molti già sospettavano: non era un azzardo, ma un colpo da maestro.

Il suo stile di gioco aggressivo ma sempre lucido, ispirato a un modello come Sergio Ramos, ha conquistato i tifosi e gli addetti ai lavori. Nonostante la stazza, Kim ha mostrato doti atletiche rarissime: recuperi da velocista, marcature ferree e anche una buona tecnica palla al piede. Non a caso è stato nominato miglior difensore del campionato.

Ma come spesso accade nel calcio moderno, le grandi prestazioni attirano i grandi club. E così, dopo appena una stagione, Kim ha lasciato Napoli per trasferirsi al Bayern Monaco, grazie al pagamento della clausola rescissoria da 57 milioni di euro. Un record per un calciatore asiatico, e un segnale chiaro: il sudcoreano era pronto per il massimo palcoscenico europeo.

Dall’Italia alla Germania: l’ascesa continua

L’impatto in Bundesliga, però, non è stato dei più semplici. In un Bayern in continua evoluzione, Kim ha faticato a trovare continuità, complice anche la folta concorrenza e alcune rotazioni discutibili. Nonostante l’inserimento nella lista del Pallone d’Oro, la sua stagione in Baviera è stata altalenante e priva di quei picchi vissuti al Maradona.

Ed è proprio questo che ha riacceso i rumors di mercato. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, Kim Min-jae non è più considerato un “intoccabile” dal Bayern. La società tedesca, in caso di offerta congrua, sarebbe disposta a cederlo, magari con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Si riapre la porta della Serie A

Ed è qui che si inserisce l’Inter, club da tempo a caccia di rinforzi di livello nel reparto arretrato. I nerazzurri seguono con attenzione la situazione e sarebbero pronti a fare un tentativo già nella prossima finestra di mercato. Il ritorno del “mostro” in Serie A, questa volta in maglia nerazzurra, sarebbe un colpo sensazionale e di grande impatto tecnico e mediatico.

Kim, da parte sua, non ha mai nascosto il proprio affetto per l’Italia e per un campionato che ha saputo valorizzarlo come nessun altro. La possibilità di tornare in Serie A, in un club ambizioso come l’Inter, rappresenterebbe un’occasione ideale per rilanciarsi e ritrovare quel feeling con il campo che in Germania è venuto meno. Un’ipotesi che prende sempre più forma. E che, se dovesse concretizzarsi, riaccenderebbe l’entusiasmo di chi ha imparato ad amare il calcio ruvido e spettacolare del “mostro” sudcoreano.