È il momento del grande salto: Gnonto firma in Serie A | Vuole riprendersi anche la nazionale

Il talento dell’Under21 fa gola a molti club di Serie A che vogliono strapparlo al Leeds, le trattative sono appena iniziate.

Wilfried Gnonto è nato il 5 novembre 2003 a Verbania, in Piemonte, da genitori di origine ivoriana. La sua precoce passione per il calcio lo ha portato fin da bambino a distinguersi, attirando l’attenzione di numerosi osservatori. Il suo percorso formativo è iniziato nelle giovanili dell’Inter, una delle accademie calcistiche più rinomate d’Italia.

Nell’estate del 2020, Gnonto ha compiuto una scelta audace e coraggiosa, decidendo di lasciare l’Italia per trasferirsi allo Zurigo, in Svizzera. Questa mossa, insolita per un giovane talento italiano, si è rivelata vincente. Qui, ha avuto l’opportunità di debuttare nel calcio professionistico con la prima squadra, dimostrando fin da subito il suo valore e la sua maturità.

Con lo Zurigo, Gnonto ha collezionato presenze e gol, contribuendo in maniera significativa alla vittoria del campionato svizzero nella stagione 2021-2022. Le sue prestazioni, caratterizzate da dribbling, rapidità e un buon senso del gol, non sono passate inosservate.

Nell’estate del 2022, il suo talento ha richiamato l’attenzione della Premier League. Gnonto si è trasferito al Leeds, approdando così in uno dei campionati più competitivi e affascinanti del mondo. Nonostante le difficoltà iniziali e il cambio di contesto, ha saputo ritagliarsi il suo spazio, mostrando lampi della sua classe e confermando le aspettative riposte in lui.

Esordio in Nazionale e pilastro U21

Gnonto ha avuto un percorso significativo con le Nazionali giovanili e anche con la maggiore, dimostrando precocità e talento. La sua ascesa è stata rapida: dopo aver giocato nelle selezioni Under 16, Under 17 e Under 19, è stato convocato a sorpresa da Roberto Mancini in Nazionale maggiore nel giugno 2022, debuttando in Nations League contro la Germania e segnando il suo primo gol con gli Azzurri proprio contro i tedeschi.

Parallelamente, Gnonto ha continuato a essere un punto di riferimento anche per l’Italia Under 21. È stato un protagonista delle qualificazioni e della fase finale dell’Europeo Under 21 del 2023, dove ha messo in mostra le sue qualità offensive. In questi giorni è protagonista con l’U21 per l’Europeo in Slovacchia.

Gnonto sbarca in A?

Wilfried Gnonto è finito prepotentemente nel mirino di diverse squadre di Serie A. Tra le più attive nel monitorare la situazione dell’attaccante del Leeds United ci sono la Fiorentina e il neopromosso Como. Entrambe le formazioni cercano rinforzi in attacco e vedono in Gnonto un profilo ideale per velocità, dribbling e capacità di incidere.

Il costo del cartellino di Gnonto rappresenta un ostacolo non indifferente. Il Leeds, forte di un contratto lungo, valuta il suo talento intorno ai 20-25 milioni di euro, una cifra importante per molte squadre italiane. Nonostante ciò, anche il Napoli potrebbe fare un pensierino su di lui, cercando di capire se ci siano margini per un’operazione.