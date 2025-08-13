È il colpo last minute di Manna: lo prende da una neopromossa | Prezzo di favore a 10 milioni
Il direttore sportivo del Napoli Manna è riuscito ad aggiudicarsi un colpo last minute: calciatore preso da una neopromossa.
Il Napoli di Antonio Conte sta iniziando a prendere forma. Dopo la conquista dello scudetto, la squadra si prepara a difendere il titolo con una rosa rafforzata e ambiziosa. Il lavoro dietro le quinte è partito subito, con l’obiettivo di mantenere alta la competitività sia in Italia che in Europa. L’entusiasmo in città è tornato alle stelle.
Il club azzurro affronterà la prossima Champions League con grande determinazione. Per la società è fondamentale non solo confermarsi campione in Serie A, ma anche fare bella figura nel palcoscenico europeo. De Laurentiis vuole un Napoli protagonista su tutti i fronti, e la campagna acquisti rispecchia questa doppia ambizione.
Il direttore sportivo Manna si è mosso tempestivamente, iniziando a costruire la nuova squadra appena terminato il campionato. Senza perdere tempo, ha gettato le basi per dare a Conte una rosa già pronta, puntando su elementi di qualità ed esperienza. La strategia è chiara: continuità con un tocco di novità.
Il colpo che ha acceso l’entusiasmo dei tifosi è stato senza dubbio quello di Kevin De Bruyne. Il fuoriclasse belga, libero da vincoli contrattuali, ha scelto Napoli per scrivere un nuovo capitolo della sua carriera. Un acquisto che non solo alza il livello tecnico della squadra, ma dimostra anche il peso che il club sta acquisendo in Europa.
Un’estate all’insegna del mercato
Oltre a De Bruyne, il Napoli ha piazzato altri colpi di rilievo. Noa Lang, prelevato dal PSV, si è mostrato subito carico e motivato. Poi è arrivato Beukema, centrale difensivo ex Bologna, acquistato per 31 milioni. A difendere i pali ci sarà Vanja Milinkovic-Savic, mentre Marianucci è stato strappato all’Empoli per 9 milioni.
Anche in uscita il Napoli ha fatto rumore. A sorprendere tutti è stata la cessione di Victor Osimhen al Galatasaray per 75 milioni di euro. Una partenza pesante, ma necessaria per finanziare un mercato imponente. E adesso Manna è pronto a piazzare un colpo last minute. Mancano gli ultimi dettagli.
L’ultimo colpo
Antonio Conte vuole un reparto offensivo ben fornito e una panchina lunga in grado di consentirgli di far respirare tutti i giocatori. La stagione sarà lunghissima e ricca di partite, anche di un certo spessore e livello. E dunque Manna starebbe puntando all’ennesimo profilo di spessore.
Stiamo parlando di Domenico Berardi. Il Napoli potrebbe puntare su di lui: un mix di talento, tecnica e soprattutto esperienza. Berardi, nonostante l’ultimo anno in B con il Sassuolo (in cui ha fatto la differenza), conosce bene la massima serie e potrebbe dare il proprio contributo. Vedremo se il Napoli intavolerà una trattativa.