È appena arrivato, ma già se ne va: cessione in prestito con diritto | Non si è integrato negli schemi di Conte
L’allenatore del Napoli è sempre molto esigente con i suoi giocatori e non guarda in faccia a nessuno, dentro e fuori dal campo.
Antonio Conte è noto per essere uno degli allenatori più esigenti del panorama calcistico internazionale. La sua filosofia parte da un concetto chiaro: il successo nasce dal lavoro quotidiano e dalla cura dei dettagli. In campo pretende intensità massima, applicazione costante e disponibilità a sacrificarsi per la squadra. Per lui non esistono pause o momenti di distrazione: ogni allenamento deve avere la stessa concentrazione e la stessa energia di una partita ufficiale.
Questa mentalità si riflette nelle partite, dove Conte chiede ai suoi giocatori non solo qualità tecniche, ma anche disciplina tattica e spirito di gruppo. È un allenatore che non tollera atteggiamenti superficiali o cali di rendimento: chi non rispetta le consegne rischia subito la panchina. La sua esuberanza in panchina, fatta di urla, gesti e incoraggiamenti continui, è la manifestazione visibile della sua incessante esigenza di controllo e perfezione.
Fuori dal campo Conte non è meno severo. Chiede ai suoi calciatori uno stile di vita adeguato al professionismo, con attenzione all’alimentazione, al riposo e alla preparazione mentale. Ritiene fondamentale che ogni giocatore viva con serietà la propria carriera, evitando distrazioni eccessive che possano compromettere il rendimento.
Questa visione totalizzante del calcio può sembrare dura, ma è alla base dei successi ottenuti nelle sue esperienze in Italia e all’estero. Conte vuole circondarsi di uomini, prima ancora che di atleti, capaci di sposare in pieno la sua filosofia. Per questo viene ricordato come un tecnico che pretende tanto, ma che riesce a tirare fuori il massimo da chi accetta le sue regole.
Un talento in cerca di spazio
Arrivato lo scorso gennaio dal Lecce, Luis Hasa non è riuscito a trovare il giusto spazio negli schemi di Antonio Conte. Il tecnico, molto esigente sul piano tattico e disciplinare, non ha mai considerato il giovane centrocampista completamente integrato nel suo sistema di gioco. Nonostante le qualità tecniche indiscutibili, Hasa ha faticato ad adattarsi ai ritmi e alle richieste di un allenatore che non concede deroghe.
Proprio per questo motivo, il club ha deciso di optare per una soluzione diversa: il prestito. La priorità è garantire al ragazzo minuti e continuità, condizioni che a Napoli non sarebbero possibili nell’immediato.
Un futuro in Serie B per crescere
Hasa piace a Bari e Sampdoria, due squadre di Serie B che potrebbero offrirgli un contesto ideale per crescere. Giocare con regolarità in un campionato competitivo ma meno pressante della Serie A gli permetterebbe di maturare e affinare le sue caratteristiche.
Il Napoli, dal canto suo, resta convinto del valore del calciatore e lo considera un investimento per il futuro. L’addio, dunque, è solo temporaneo: l’obiettivo è che Hasa torni più pronto e consapevole, capace un domani di ritagliarsi un ruolo stabile anche con un allenatore esigente come Conte.