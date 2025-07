Dramma Napoli: DE BRUYNE FINISCE KO | Un mese e mezzo di stop

Il nuovo acquisto del Napoli Kevin De Bruyne subito nei guai: il calciatore finisce KO. Ci sarà un mese e mezzo da aspettare.

La strada di Kevin De Bruyne arrivato questa estata a Napoli, si mette subito in salita. Il belga infatti, prima di un mese e mezzo non potrà esprimersi al meglio. Una situazione del tutto inaspettata che complica i piani del Napoli che quindi non potrà averlo nel corso della fase iniziale del campionato.

Il belga è arrivato nel capoluogo campano dopo aver condiviso diversi anni con Guardiola tra le file del Manchester City. Proprio con gli inglesi è stato in grado di conquistare diverse Premier League, ma soprattutto la prima Champions League della storia dei Citizens: un traguardo memorabile.

Nel corso degli anni ha dimostrato di essere un giocatore superiore. Un vero e proprio fuoriclasse in grado di incantare i propri tifosi con giocate memorabili e assist da vedere e rivedere. E non sono mancati per giunta i gol: alcuni rimasti impressi nella memoria fotografica dei tifosi del City.

E questa estate, dopo essere rimasto brevemente senza alcun contratto, è stato prelevato dal Napoli. Il direttore sportivo Manna non ci ha pensato due volte e ha portato il calciatore belga a Napoli. I tifosi azzurri non vedono l’ora di vederlo veramente in azione ma dovranno, loro mal grado aspettare.

Il mercato

Antonio Conte dovrà sicuramente trovare un piano b anche se De Bruyne, resta difficile da rimpiazzare. Ci si immaginava sin da subito un centrocampo estremamente tecnico composto da McTominay e il belga ma non sarà così: una prima tegola estiva per il tecnico pugliese che ora dovrà cambiare i propri piani.

Nonostante i tanti arrivi dunque, è arrivata una notizia tutt’altro che entusiasmante. Lucca, Beukema, Lang, Marianucci e lo stesso De Bruyne, in attesa del portiere Milinkovic-Savic e di Ndoye fortemente corteggiato, hanno certamente alzato l’asticella e la qualità della rosa. Ma adesso c’è un problema da risolvere.

Le condizioni di De Bruyne

Kevin De Bruyne è stato estremamente chiaro e ha subito messo i puntini sulle i. Ha voluto descrivere la propria condizione fisica che di certo non ha fatto sorridere i tifosi napoletani. Non si tratta di qualcosa di irrimediabile, ma di certo nessuno avrebbe potuto mai immaginare una situazione simile.

Come riportato da calciomercatoit, pagina Instagram, nel corso della conferenza stampa De Bryune ha detto: “In questo momento sto cercando di capire come funziona la squadra. Tra 5-6 settimane dovrei essere pronto”. Dunque nessun infortunio per lui, ma la sola volontà di riacquisire la giusta forma fisica.