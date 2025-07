Dramma in casa Juve: trovato un nodulo al calciatore | Deve operarsi con la massima urgenza

La vita di un calciatore non è sempre semplice. Gli infortuni sono solo una parte dei problemi extra-campo che si possono presentare.

Nel mondo del calcio professionistico, l’attenzione si concentra spesso sugli infortuni muscolari o traumatici, ma non bisogna dimenticare che molti calciatori si trovano ad affrontare problemi di salute ben più complessi e silenziosi. Disturbi come l’ansia, la depressione, gli attacchi di panico e altre problematiche psicologiche sono purtroppo frequenti, anche se raramente raccontati pubblicamente. La pressione costante, le aspettative elevate e la paura del fallimento possono generare un peso mentale difficile da sostenere, soprattutto in carriera e nei momenti di crisi personale.

Oltre alla salute mentale, ci sono anche patologie croniche o condizioni fisiche che si sviluppano nel tempo e che non sono immediatamente visibili. Malattie autoimmuni, problemi cardiaci, disturbi ormonali o complicazioni respiratorie possono colpire anche atleti di élite, mettendone a rischio non solo la carriera, ma la vita stessa. Alcuni calciatori hanno affrontato tumori, altri si sono ritirati precocemente per motivi neurologici o metabolici che richiedevano cure complesse.

Spesso, questi problemi vengono nascosti per paura di apparire deboli agli occhi del pubblico o dei compagni. La cultura dello “stare bene a ogni costo” può spingere molti atleti a non chiedere aiuto, aggravando le conseguenze. Fortunatamente, negli ultimi anni alcuni giocatori hanno rotto il silenzio, dando voce a fragilità comuni e favorendo un cambiamento culturale importante.

La prevenzione, il supporto medico multidisciplinare e l’ascolto diventano elementi centrali per proteggere la salute complessiva degli atleti. Perché un calciatore non è solo muscoli e tecnica, ma anche una persona, con paure, limiti e bisogni spesso invisibili.

La scoperta del tumore: «La salute è tutto»

Il centrocampista del Borussia Dortmund ed ex Juve, Emre Can, ha rivelato pubblicamente per la prima volta di aver avuto un tumore alla tiroide, durante un’intervista rilasciata a DAZN. L’operazione, avvenuta quattro anni fa, ha segnato profondamente la sua vita: «Avevo urgente bisogno di un intervento, la tiroide doveva essere rimossa. Questo ha cambiato molte cose per me», ha raccontato. Il calciatore ha sottolineato come l’esperienza lo abbia portato a rivalutare le sue priorità: «Puoi avere soldi e successo, ma senza salute non hai nulla».

Nonostante la diagnosi non fosse immediatamente pericolosa per la vita, Emre Can convive oggi con una terapia ormonale sostitutiva che dovrà seguire per sempre. Ogni giorno assume pillole per compensare l’assenza di ormoni tiroidei e si sottopone a controlli regolari. Il suo messaggio è chiaro: «Bisogna ascoltare il proprio corpo, anche se si pensa di essere in piena forma. Scoprire qualcosa in tempo può fare la differenza».

Una scoperta casuale e un grazie alla Juventus

Il tumore è stato individuato durante le visite mediche per il suo trasferimento alla Juventus nel 2018. L’agente lo informò della necessità di vedere uno specialista dopo «uno o due mesi» dalla firma: «Non capivo, non avevo mai sentito parlare della tiroide, né sapevo si potesse ammalare». L’intervento è stato risolutivo e non ha lasciato complicazioni fisiche, ma ha cambiato la sua visione della vita.

Can ha ringraziato pubblicamente la Juventus per avergli salvato la salute: «Solo per questo, il trasferimento a Torino è stato prezioso». Dopo l’esperienza italiana, il centrocampista è passato al Borussia Dortmund nel 2020, ma quella parentesi bianconera, al di là del campo, ha avuto un impatto decisivo sulla sua esistenza.