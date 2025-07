Doveva essere l’erede di Higuain, ma a Napoli ha fatto solo danni | Ora sta per ritornare in Italia

Era stato preso per non fare rimpiangere il grande bomber, ma la sua avventura non è stata all’altezza delle aspettative.

L’etichetta di “erede di…” pesa come una montagna. Spesso affibbiata a giovani promesse, porta con sé aspettative immense e paragoni ingombranti. Non è raro che un talento venga annunciato come il “nuovo Totti”, il “prossimo Del Piero” o l’erede di Messi, finendo per dover rincorrere un’ombra anziché costruirsi una propria identità.

Questo tipo di pressione può frenare lo sviluppo naturale di un calciatore, trasformando un’opportunità in un fardello. I tifosi si aspettano magie, la stampa non concede tempo e ogni errore viene amplificato. Alcuni giovani cedono sotto il peso del confronto, incapaci di replicare le gesta del predecessore, anche per il semplice fatto che certi campioni restano irripetibili.

Ci sono esempi lampanti di questo fenomeno. Giovani lanciati come futuri fenomeni che, nel tempo, si sono persi o non hanno mantenuto le promesse iniziali. Le doti tecniche non sempre bastano: contano il contesto, la testa e la gestione delle pressioni. Senza dimenticare che ogni carriera è unica e non replicabile.

Dall’altra parte, ci sono anche giocatori che, pur partendo sotto il confronto con leggende, sono riusciti a trovare la propria strada una volta liberatisi dall’etichetta. Il vero salto di qualità, spesso, avviene proprio quando un calciatore smette di essere “l’erede di” e inizia a essere se stesso. Nel calcio, come nella vita, è l’autenticità a fare la differenza.

Un attaccante in cerca di rilancio

Gianluca Di Marzio ha riportato l’attenzione su Carlos Vinicius, attaccante brasiliano con un passato al Napoli, dove però non ha mai esordito in gare ufficiali. Arrivato nel 2018 dal Real SC per 4 milioni di euro, venne subito girato in prestito a Rio Ave e poi al Monaco. La sua avventura italiana fu dunque breve e priva di reali occasioni per mettersi in mostra.

Dopo il prestito in Ligue 1, il Napoli lo cedette al Benfica per 17 milioni: in Portogallo esplose con una stagione da 24 gol e 13 assist, laureandosi capocannoniere della Primeira Liga. Un rendimento che convinse il Tottenham di Mourinho a prenderlo in prestito. Nonostante fosse riserva di Kane, Vinicius riuscì comunque a farsi notare: 10 gol e 3 assist in 22 presenze.

Un’occasione di mercato a costo zero

Dopo il ritorno al Benfica, Mourinho lo segnalò anche alla Roma, ma l’affare non si concretizzò. Il brasiliano proseguì la sua carriera con esperienze al PSV e poi al Fulham, dove però ha vissuto stagioni altalenanti, condizionate anche da infortuni. Nell’ultima parte dell’annata appena conclusa ha militato nel Galatasaray, vincendo sia il campionato turco che la Supercoppa.

Ora, a trent’anni appena compiuti e con il contratto in scadenza il 30 giugno, Vinicius è un profilo appetibile per chi cerca un attaccante d’esperienza e a basso costo. Torino e Como potrebbero essere le destinazioni ideali: entrambe sono alla ricerca di una punta con fisicità, esperienza internazionale e margini di rilancio.