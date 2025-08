Doveva essere il talento del futuro juventino, poi è arrivata la depressione | Si imbottiva di farmaci tutto il tempo

Al suo arrivo si dicevano grandi cose: doveva diventare il futuro della Juventus. E invece tutto è andato diversamente.

Nel calcio italiano sono passati innumerevoli giocatori che, sulla carta, promettevano di diventare grandi campioni. Alcuni sono arrivati con etichette pesanti, paragoni illustri e aspettative altissime, ma si sono rivelati meteore. Sparite in fretta, lasciando dietro di sé solo rimpianti e qualche aneddoto curioso. È il destino di tanti stranieri approdati in Serie A con grandi speranze e pochissimi risultati.

Ishak Belfodil, per esempio, era stato annunciato come l’erede di Benzema ai tempi del Lione. In Italia, dopo un primo passaggio al Bologna, il Parma lo valorizzò con 8 reti che illusero persino l’Inter. I nerazzurri credettero così tanto in lui da inserire Cassano nella trattativa per portarlo a Milano. Ma fu un buco nell’acqua: zero gol.

Dopo la breve parentesi nerazzurra, Belfodil tornò a girare tra Parma e Livorno, senza riuscire a segnare neanche un gol in tutto il 2014. In Bundesliga ha ritrovato un minimo di stabilità, ma il paragone con Benzema è rimasto solo una suggestione giovanile. Di lui resta soprattutto l’impressione di un’occasione mancata, bruciata da pressioni e scelte affrettate.

Digao, invece, è conosciuto principalmente per essere il fratello di Kakà. Paradossalmente, è stato proprio lui a soprannominare il futuro Pallone d’Oro da bambino. Grazie al talento del fratello, Digao arrivò al Milan, ma il suo percorso fu totalmente opposto. Solo tre presenze in rossonero e poi tanti prestiti poco fruttuosi.

Tante meteore

L’unica parentesi discreta Digao la visse a Rimini, in Serie B. Per il resto, il suo fu un percorso segnato da anonimato e aspettative mai soddisfatte. La carriera terminò prematuramente a soli 27 anni, chiudendo il cerchio di una storia iniziata più per affetto familiare che per merito tecnico.

Tra i grandi rimpianti c’è anche il terzino olandese Gregory van der Wiel. Il PSG lo acquistò per farne un pilastro della nuova era, ma tra alti e bassi, la sua carriera declinò rapidamente. A Cagliari giocò appena cinque partite. Dopo un ultimo tentativo in Canada, fu costretto a fermarsi per gravi problemi di salute mentale.

La Juve di Ancelotti e la giovane promessa

Infine, c’è la storia di Vincent Pericard, che da giovane era stato preso dalla Juventus, corteggiato anche da Barcellona e Rangers. Considerato un nuovo Anelka, fu un altro caso di promessa mai mantenuta. Dopo diverse esperienze minori in Inghilterra, la sua carriera ha preso una svolta ancora più drammatica.

Pericard ha raccontato di aver vissuto momenti bui, segnati dalla depressione. “Mi disgustava anche solo il pensiero di allenarmi”, ha confessato in alcune dichiarazioni riportare da fanpage.it. Critiche, solitudine e fragilità emotiva lo avevano spinto verso il baratro. Oggi è un simbolo di chi ha trovato la forza di rialzarsi dopo una caduta silenziosa.