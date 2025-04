Doppia mazzata Napoli: Conte alla Juve, ma non da solo | Si porta un suo fedelissimo

Un incastro di mercato che potrebbe far tremare Napoli, e far sognare Torino.

La stagione del Napoli sta vivendo settimane di profonda incertezza. Tra un rendimento altalenante e un futuro tecnico ancora da decifrare, l’aria intorno al Maradona è tutt’altro che serena. L’addio di Spalletti ha lasciato un vuoto che nemmeno il successore è riuscito a colmare del tutto. Ma se i problemi in campo sono evidenti, quelli fuori rischiano di diventare devastanti.

Antonio Conte, ormai da mesi alla guida del Napoli, sembra pronto a ritornare alla squadra che l’ha consacrato. Dopo i contatti con il Milan e le voci insistenti sull’Inter, l’ultima suggestione arriva dalla Juventus, dove la sua figura è ancora simbolo di vittorie e mentalità. I bianconeri riflettono sul futuro e l’idea di riportare Conte a Torino non è più soltanto un sogno dei tifosi.

L’ex CT della Nazionale sta osservando da vicino le evoluzioni di mercato e, come da suo stile, gradirebbe approdare in una squadra dove avrebbe potere decisionale anche nella costruzione della rosa. Il nodo più interessante? Il Napoli. Perché se Conte ha scelto di non aspettare più De Laurentiis, il motivo potrebbe non essere solo tecnico, ma anche legato a un progetto che non gli è mai sembrato completamente suo.

Ed è proprio qui che il quadro si complica. Perché oltre a un possibile arrivo alla Juventus, nelle ultime ore filtra un altro dettaglio destinato a far discutere. Conte, da sempre allenatore che si circonda di uomini fidati, potrebbe non arrivare da solo sotto la Mole.

Non solo Conte: Juventus pronta a colpire anche sul mercato

L’ipotesi prende piede con forza crescente: nel pacchetto “Conte alla Juve” potrebbe finire anche Mathías Olivera. Il terzino uruguaiano, protagonista a fasi alterne nella stagione del Napoli, è un profilo che piace al tecnico salentino per caratteristiche fisiche, duttilità e spirito di sacrificio. Olivera, tra i più impiegati nei momenti di difficoltà, è uno di quei giocatori che Conte apprezza per la capacità di adattarsi a più ruoli e dare equilibrio in fase difensiva.

In più, c’è un dato che alimenta ulteriormente le indiscrezioni: il contratto dell’uruguaiano, pur essendo solido, non è considerato “blindato” da parte della dirigenza azzurra, soprattutto in un’estate che si preannuncia di cambiamenti radicali.

Una ferita doppia per i tifosi azzurri

Per il Napoli sarebbe un doppio colpo al cuore: perdere Conte, ormai visto da molti come il profilo ideale per un nuovo ciclo vincente, e salutare uno dei pochi elementi affidabili della rosa, in un momento dove la parola “ricostruzione” è più che mai centrale.

Ma nel calcio moderno, si sa, nulla è impossibile. E certe scelte, per quanto dolorose, sembrano già tracciate.