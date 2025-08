Doppia coltellata di Zielinski: nuovo sgarro sul mercato al Napoli | Il Maradona prepara i fischi

Zielinski non si è accontentato di aver fatto un primo sgarro al Napoli approdando all’Inter. Pronto a lasciare i nerazzurri.

Piotr Zielinski è uno di quei casi in cui le aspettative erano alte, ma la realtà ha raccontato un’altra storia. Dopo anni da protagonista silenzioso a Napoli, in cui ha incantato con classe e intelligenza tattica, il passaggio all’Inter sembrava il coronamento perfetto. Tanti lo vedevano pronto per il salto definitivo, in una squadra costruita per vincere.

Ma la prima stagione in nerazzurro è stata opaca, quasi invisibile. Complici anche alcuni acciacchi fisici, ma il vero ostacolo è stato inserirsi in un contesto che non sembrava mai cucito per lui. Sempre in secondo piano, schiacciato dalla concorrenza e da un sistema che chiedeva forse qualcosa di diverso. L’impatto tanto atteso non è mai arrivato.

Nel frattempo, Mkhitaryan ha continuato a essere un riferimento nella mediana interista. E con l’idea di costruire un centrocampo più fisico e diretto, Zielinski rischia di non trovare più spazio nemmeno nelle rotazioni. Quello che doveva essere un nuovo inizio rischia di trasformarsi in un rapido tramonto sotto i riflettori.

Il suo ingaggio, però, è un nodo non semplice da sciogliere. Zielinski guadagna 4,5 milioni netti a stagione, cifra che scoraggia gran parte dei club italiani. E al momento, secondo quanto riportato dal la Repubblica, nessuna squadra della Serie A si è fatta avanti concretamente. Troppo ingombrante il suo stipendio, troppo incerto il suo rendimento.

Le trattative

Qualcosa potrebbe sbloccarsi sul fronte estero. In Arabia, l’Al Ahli, che già lo aveva cercato due anni fa, potrebbe tornare alla carica. Lì lo stipendio non sarebbe un problema, e potrebbe diventare un profilo utile per rinforzare una squadra in cerca di qualità ed esperienza. Ma anche questa pista, per ora, resta solo un’ipotesi.

L’Inter osserva e attende, pronta a cederlo se arriverà l’occasione giusta. Nessuna fretta, ma nemmeno l’intenzione di trattenerlo a forza. L’idea è chiara: Zielinski non è più al centro del progetto, e liberarsi del suo ingaggio permetterebbe margini di manovra sul mercato. Si attende il momento giusto per salutarsi.

L’ipotesi

E così, quello che sembrava un colpo di mercato intelligente rischia di diventare solo un passaggio a vuoto. Zielinski, a 31 anni, si ritrova nel limbo: troppo esperto per fare da riserva, troppo ingombrante per ripartire da zero. La sensazione è che il suo futuro sia altrove e magari in Italia.

Non a caso nelle ultime ore sarebbe spuntata l’ipotesi di un suo approdo possibile alla Juventus. Se dovesse andare in porto l’eventuale trattativa, questo rappresenterebbe un vero e proprio smacco nei guardi del Napoli. La Vecchia Signora infatti è acerrima rivale dei partenopei: ora anche sul mercato.