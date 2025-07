Dopo la gioia la batosta: Sinner perde il coach designato | Era la prima scelta per il dopo Cahill

Sinner perde la possibilità di portare nel proprio team un coach già designato. Sarebbe stata una prima scelta post Cahill.

Jannik Sinner, tennista numero uno al mondo, si è da pochi giorni aggiudicato il torneo di Wimbledon. Una prima volta storica per lui, che non lo aveva mai vinto, una prima volta storica per il tennis italiano, che non aveva mai visto un atleta azzurro sollevare al cielo il trofeo di tennis più prestigioso e antico al mondo.

Insomma Sinner sta riscrivendo le regole di questo sport e, per farlo, resta sempre aggiornato anche sul fronte staff. L’azzurro continua infatti costantemente a evolvere il proprio team tecnico. Proprio recentemente ha chiuso la propria collaborazione con Marco Panichi e Ulises Badio. Entrati nel suo staff nel settembre 2024, sono stati già sostituiti.

Dopo la separazione dallo storico coach Riccardo Piatti, Sinner si era inizialmente affidato a Dalibor Sirola e Claudio Zimaglia. Due professionisti che avrebbero poi lavorato anche con Novak Djokovic. Sirola era stato una figura chiave anche nella crescita fisica di Raonic e Seppi ad esempio. Tanta esperienza anche per Zimaglia.

Nel 2022 però, Sinner, ha iniziato una nuova fase e ha deciso di scegliere Simone Vagnozzi come allenatore. Il team si era completato con l’aggiunta ulteriore di Davide Cassinello e Paolo Cadamuro, ma quest’ultimo lasciò presto per motivi di salute. E in quel periodo Sinner dovette affrontare i primi veri problemi all’anca e al ginocchio.

Wimbledon 2025

Successivamente entrò a far parte del team di Jerome Bianchi, esperto di recupero atletico e collaboratore di Tsitsipas ad esempio. Nel 2022 Sinner aggiunse inoltre Darren Cahill, uno dei coach più rispettati, che ha seguito nel corso della propria carriera numeri uno come Halep ed Hewitt. Insomma un vero e proprio veterano.

Nel 2023 arrivarono poi due nuovi innesti: il fisioterapista Giacomo Naldi e l’osteopata Andrea Cipolla. Entrambi sono stati presenti a fianco di Sinner durante Wimbledon 2025. Ma adesso Sinner sembra nuovamente destinato a stravolgere tutto. L’azzurro potrebbe però essere ostacolato nella scelta da un altro compagno.

Il furto

Sinner starebbe pensando a un dopo Cahill ma Alexander Zverev potrebbe avergli messo il bastone tra le ruote. Zverev infatti, si sta allenando alla Rafa Nadal Academy di Maiorca insieme a Toni Nadal, come riportato da Sky Sport Germania. La presenza del noto coach spagnolo lascerebbe presupporre una nuova collaborazione.

Toni Nadal era il primo in lista per il dopo Cahill nei piani di Sinner ma adesso il tutto sembra destinato a saltare definitivamente. Dopo un periodo complicato infatti, Zverev sembra intenzionato a rilanciarsi affidandosi completamente all’esperienza di un esperto come Toni Nadal. Vedremo come si svilupperà la questione.