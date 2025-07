Dopo il Napoli la Turchia: cessione concordata per un eroe dello scudetto | Convinto dal ricco ingaggio

Il Napoli è molto intraprendente in questa sessione di calciomercato, sia in entrata che in uscita. Sorprese in vista.

Il Napoli si sta muovendo con grande determinazione sul mercato, consapevole di dover consolidare quanto conquistato e, allo stesso tempo, rilanciare le proprie ambizioni. Dopo aver vinto lo Scudetto, la società non si accontenta: l’obiettivo è mantenere alta la competitività sia in Italia che in Europa. Ogni operazione, in entrata o in uscita, viene valutata con attenzione, all’interno di una strategia chiara e ambiziosa.

La dirigenza azzurra ha impostato il mercato con un approccio dinamico e ben strutturato. Da un lato c’è la volontà di rinforzare i reparti chiave, aumentando la profondità della rosa; dall’altro, si valuta con pragmatismo la possibilità di cedere alcuni elementi, soprattutto se funzionale all’equilibrio economico e tecnico. Ogni scelta viene fatta in funzione di un progetto che punta alla sostenibilità senza rinunciare all’alta competitività.

L’attenzione alla Champions League è evidente: per essere protagonisti anche in campo europeo serve una squadra matura, completa e con alternative valide in ogni ruolo. Il club sta cercando di alzare il livello qualitativo della rosa, inserendo profili che possano garantire esperienza, personalità e rendimento costante contro le grandi d’Europa.

Al tempo stesso, il Napoli è attento a preservare l’identità del gruppo che ha conquistato il titolo. L’equilibrio tra continuità e innovazione è il filo conduttore di questo mercato intraprendente, in cui ogni mossa mira a confermare il Napoli tra le grandi realtà del calcio europeo.

Okafor verso l’addio

Il futuro di Noah Okafor sembra sempre più lontano dall’Italia. Dopo il prestito al Napoli, con cui ha conquistato lo Scudetto nella stagione appena conclusa, l’attaccante svizzero è tornato al Milan, ma con poche possibilità di restare. Oltre al già noto interesse del Besiktas, che ha recentemente prelevato Tammy Abraham dalla Roma, nelle ultime ore si è fatto avanti anche il Fenerbahce. Il club turco avrebbe chiesto informazioni alla dirigenza rossonera, trovando apertura su una cessione a titolo definitivo.

Il Milan valuta Okafor tra i 10 e i 12 milioni di euro e non sembra disposto a considerare l’ipotesi di un nuovo prestito, come riportato da SportMediaset. La volontà è chiara: monetizzare da un profilo che non rientra più nei piani tecnici del club. La situazione è in evoluzione, ma la Turchia potrebbe rappresentare una nuova tappa nella carriera dell’ex Napoli e Salisburgo.

Un percorso in crescita

Classe 2000, Okafor ha mostrato fin da giovane duttilità offensiva e capacità realizzativa. Dopo gli esordi nel Basilea, si è affermato al Salisburgo, dove ha segnato 34 gol in 110 presenze complessive tra il 2020 e il 2023. Il passaggio al Milan nell’estate 2023 ha rappresentato il salto in una delle big europee, anche se il suo minutaggio è rimasto limitato.

Nella prima parte della stagione 2024-2025 ha segnato 1 gol in Serie A, prima del trasferimento a Napoli a febbraio. In maglia azzurra ha collezionato 4 presenze in campionato senza andare a segno, ma ha comunque partecipato al trionfo tricolore, arricchendo il suo palmarès con uno Scudetto importante, seppur da comprimario. Ora, il suo futuro sembra destinato a proseguire altrove.