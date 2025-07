Doccia fredda Napoli: salta un grande colpo in entrata | ADL aveva già preparato il contratto

Il Napoli è attivissimo sul mercato ma adesso un grande colpo sembra essere sfumato all’ultimo istante. Una doccia gelida.

All’indomani del quarto scudetto conquistato nella propria storia, il Napoli di Aurelio De Laurentiis si è subito attivato. Antonio Conte e i suoi hanno battagliato da inizio stagione per ottenere il tanto agognato tricolore e alla fine ci sono riusciti. Gli azzurri sono stati in grado di battere la concorrenza dell’Inter.

Solo i nerazzurri, e per un breve periodo l’Atalanta, hanno tenuto testa ai partenopei che però, quest’anno, erano liberi da qualsiasi tipo di coppa europea. Eliminati dalla Coppa Italia, Conte e i suoi, hanno puntato tutto sullo scudetto e sono riusciti cucirselo con tanta fatica sul petto.

Ma ADL assieme alla propria dirigenza guarda al futuro e subito dopo la chiusura dell’annata 2024/2025, la società si è mossa per programmare la stagione che verrà. Fondamentali sono state già le prime mosse sul mercato che hanno fatto intuire la voglia del Napoli di fare bene in campionato e in Europa il prossimo anno.

La rosa 2025/2026 a disposizione di Conte, a cui a sua volta è stata rinnovata la fiducia, dai primi colpi sembra essere ancora più competitiva della passata stagione. Non a caso il primo acquisto è stato un pezzo da novanta. Il ds Manna, che ha costruito una macchina perfetta nell’estate del 2024, si è assicurato le prestazioni sportive di un fuoriclasse.

Un mercato eccellente

Stiamo parlando di Kevin De Bruyne. Il belga, dopo aver allietato per anni i tifosi del Manchester City in Premier League, e dopo aver ripetutamente vinto il campionato inglese e la Champions League per la prima volta nella storia dei Citizens è pronto a sbarcare in Campania. Ma non sarà l’unico.

Oramai l’entourage del giocatore e la dirigenza napoletana si trovano ai dettagli ma Noa Lang arriverà presto alla corte di Conte. L’olandese del PSV andrà a dare maggiore qualità in avanti. Insomma un altro acquisto dal calibro internazionale. E Manna stava per farla grossa acquistando un veterano del calcio in grado di vincere tutto, anche un Mondiale. Ma la situazione si è complicata.

L’ennesimo colpo sfumato

Dopo De Bruyne e Lang, il direttore sportivo Manna si è fatto ingolosire da un vincente. Da un giocatore che nella propria carriera ha vinto di tutto e che dunque avrebbe arricchito la rosa azzurra. Ma purtroppo per i tifosi del Napoli è arrivata la smentita nelle ultime ore e la fonte è certa della situazione attuale.

Secondo quanto riportato da Ciro Venerato, giornalista Rai esperto di calciomercato, il Napoli non ha mai mostrato un interesse concreto per Thomas Muller. Il nome del tedesco era stato infatti accostato alla compagine partenopea nelle ultime ore ma la notizia diffusa è stata subito sbugiardata. Nessuna trattativa in corso dunque tra il Napoli e Muller.