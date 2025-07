Doccia fredda Napoli: il top player vuole giocare in Premier | Conte l’ha scoperto da Fabrizio Romano

Per il Napoli è arrivata una doccia gelida. Antonio Conte ha scoperto che un top player vuole giocare in Premier League.

La stagione del Napoli 2025/2026 è ufficialmente iniziata lo scorso 17 luglio. La formazione guidata dal tecnico Antonio Conte ha iniziato la preparazione estiva a Dimaro e proseguirà sino al 27 luglio nella medesima location. Successivamente, e dunque dal 30 luglio al 14 agosto, gli azzurri approderanno a Castel di Sangro per ultimare la preparazione.

Nel frattempo si lavora anche extra campo, con la dirigenza partenopea estremamente impegnata a portare a termini colpi sia in entrata che in uscita. E il direttore sportivo Manna sin qui, non solo non ha deluso le aspettative con un mercato all’altezza, ma, per giunta, ha alzato l’asticella della squadra campana. Si è aggiudicato infatti giocatori di spessore nazionale e internazionale.

Il primo che va certamente citato, è Kevin De Bruyne. Il belga dopo la lunga esperienza al Manchester City, ha terminato il proprio contratto con i Citizens ed è stato immediatamente prelevato da un repentino Manna. Il calciatore ha anche sostenuto la prima conferenza stampa di presentazione in cui si è detto entusiasta di iniziare questa nuova avvincente, almeno sulla carta, avventura. Ma non è finita qui.

Il Napoli non si è solamente fermato a uno dei centrocampisti più forti d’Europa. Per evitare di vedersi lasciare scucire immediatamente il quarto scudetto dal petto, ha ingaggiato un calciatore offensivo di grande talento e prospettiva. Si tratta di Noa Lang. Prelevato dal PSV, il giocatore è pronto a dare qualità, quantità e tecnica alla corte di Antonio Conte.

Da De Bruyne a Lucca

Lo stesso tecnico pugliese, prima delle ultime ore in cui poi effettivamente si è concretizzato l’affare, aspettava a braccia aperta anche una prima punta. Un giocatore in grado di affiancare o sostituire il suo pupillo Big Rom. E anche in questo caso, il direttore sportivo Manna, ha esaudito il suo desiderio facendo sbarcare a Napoli l’attaccante del futuro.

Stiamo parlando dell’ex Palermo e Udinese Lorenzo Lucca. Con un blitz avvenuto nel corso delle ultimissime ore, la società partenopea si è aggiudicata le prestazioni sportive dell’attaccante oramai ex bianconero nonché bomber della Nazionale italiana di calcio del futuro. Ma il Napoli lavora sempre nelle ultime ore, ha ricevuto una doccia fredda proveniente da un top player.

Conte trema

E il primo a tremare, una volta scoperta la notizia, è stato proprio Antonio Conte che aveva aggiunto il nome del calciatore in questione nella wishlist estiva. Nonostante i tre arrivi pregiati, il tecnico pugliese avrebbe voluto con sé un ulteriore giocatore che, però, sembra destinato a rimanere in Premier anche per sua volontà.

Stiamo parlando di Garnacho. Dall’inizio del mercato il Napoli aveva puntato il giocatore di proprietà del Manchester United. Sembrava un affare alla portata dei campani che, invece, adesso, vedono la strada in salita. Come riportato da Fabrizio Romano sul proprio profilo Instagram, il giocatore vuole chiudere la propria esperienza con i Red Devils ma la sua intenzione è quella di rimanere in Inghilterra. Vedremo come si evolverà la vicenda.