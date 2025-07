Doccia fredda a Castel Volturno: Napoli beffato dalla Fiorentina | Manna ha atteso troppo per chiudere l’affare

Dalle parti di Castel Volturno non arrivano delle notizie entusiasmanti: il Napoli è stato infatti beffato dalla Fiorentina.

Il Napoli si sta preparando alla prossima stagione. Nel corso di questi giorni la squadra si sta allenando a Dimaro. La preparazione estiva è ufficialmente iniziata e Conte sta lavorando con i vecchi e i nuovi giocatori. Nel corso di questo calciomercato infatti, che ancora non è terminato, sono stati tanti gli innesti.

E i giocatori scelti sono stati selezionati con cura dall’ambizioso direttore sportivo Manna, lo stesso che lo scorso anno ha portato il Napoli sul tetto d’Italia. La scorsa stagione ha affidato nelle mani di Conte una formazione che si è rivelata vincente sin da subito: e infatti è arrivato il quarto storico scudetto.

Dopo una lunga lotta con l’Inter, i partenopei sono riusciti a spuntarla solamente nel corso dell’ultima giornata di campionato. La vittoria sul Cagliari è risultata decisiva. E ora l’obiettivo principale sarà quello di non lasciarsi scucire immediatamente il tricolore dal petto dopo appena un solo anno.

Gli acquisti di Manna testimoniano la volontà di voler fare ancora bene e di aprire un ciclo, in Italia come in Europa. Spicca senza dubbio Kevin De Bruyne. Il belga è subito entrato nel cuore dei tifosi partenopei. Dopo aver incantato in Inghilterra con la maglia del Manchester City, è pronto a regalare emozioni in Italia.

Nomi altisonanti

A raggiungere KDB è stato un altro ragazzo dalle futuro roseo. Si tratta di Noa Lang. Il calciatore è stato prelevato dal PSV, in Olanda, è ha avuto modo di presentarsi alla stampa e ai tifosi. Proverà in qualsiasi modo a mettersi in mostra e a regalare gioie e successi a tutti i tifosi del Napoli.

Non è finita qui. In entrata infatti, gli azzurri sono a dir poco scatenati. Assieme ai due giocatori già citati, sono arrivati anche Lorenzo Lucca in attacco dall’Udinese, Marianucci dall’Empoli, difensore classe 2004, e ancora Beukema dal Bologna per ben 31 milioni. Si aspetta a Dimaro Milinkovic-Savic e si corteggia Ndoye. Nel frattempo però, la Fiorentina, ha beffato i partenopei.

La Viola tradisce

La Viola il prossimo anno sarà guidata da Pioli. Un ritorno di fiamma che si è concretizzato nel corso di questa estate. E il tecnico ex Milan ha già le idee chiarissime. Sa già su quali giocatori puntare e quali invece, non sono intoccabili. Tra questi figura certamente un attaccante fuori dal progetto.

Stiamo parlando di M’Bala Nzola. L’attaccante nato in Angola, infatti, non giocherà più per la Fiorentina perché escluso dal mister. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Pisa, avrebbe aumentato i contatti con il calciatore e la Viola per portarlo in squadra. Se dovesse acquistare Nzola dunque, il Pisa, non punterebbe più su un esubero del Napoli: Simeone che poi rimarrebbe da piazzare.