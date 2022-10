Stadio negato ai diversamente abili: Longbardi ‘denuncia’ il sindaco Manfredi

Stadio negato ai diversamente abili, arriva la denuncia di Giorgio Longobardi al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

Il consigliere comunale di Napoli del gruppo Fratelli d’Italia ha tirato in ballo il sindaco Gaetano Manfredi per quanto accaduto durante Napoli-Ajax. Un trattamento che nessun tifoso deve subire, che viene messo in evidenza dalla denuncia di Longobardi che chiede a chi devono essere ascritte le responsabilità di quanto accaduto presso lo stadio Diego Armando Maradona.

Il fatto è accaduto durante l’ultimo match di Champions League ed è stato denunciato anche da noi di napolipiu, con un video in cui si vedono alcune persone diversamente abili che non hanno potuto assistere alla partita, perché il loro posti erano occupati da altri tifosi che non avevano il diritto di occupare quelle postazioni.

Diversamente abili allo stadio Maradona: la denuncia del consigliere di Fratelli d’Italia

“Un fatto assurdo ed inaccettabile, che ha leso e lede macroscopicamente i diritti di queste persone, né può essere accettato il fatto che non siano state poste in essere al momento dell’accaduto, le idonee contromisure a tale riprovevole e vergognoso atto di prevaricazione” scrive il consigliere Giorgio Longobardi che denuncia il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi ed inserisce nella nota anche l’assessore alle Politiche Sociali, Luca Trapanese.

Longobardi chiede di sarebbe a chi “debbano essere ascritte le evidente e tangibili responsabilità dell’esecrabile vicenda e di adottare tutti i provvedimenti che il caso richiede“.

Nella nota del consigliere di Fratelli d’Italia non viene menzionata la SSCN di Aurelio De Laurentiis, che quindi non viene ritenuta parte in causa della vicenda. Mentre il sindaco Manfredi, dopo le varie denunce giornalistiche, aveva tirato in ballo proprio il Napoli di De Laurentiis.

In ogni caso serve trovare il colpevole di quanto accaduto. Una necessità, perché certi episodi non devono più accadere, in quanto vanno a ledere profondamente i diritti dei cittadini e dei diversamente abili.