Distrutta l’ossatura milanista: se ne va un altro top player | Tare lo cede su ordine della società

Tare è pronto a cedere il giocatore su ordine espresso della società rossonera. Se ne va un altro top player dal Milan.

Il Milan dallo scoro 7 luglio, è al lavoro a Milanello. Questa volta sotto gli ordini di un tecnico che è già passato dal capoluogo lombardo e proprio sponda rossonera. Stiamo parlando di Massimiliano Allegri. L’attuale allenatore del Milan ha preso in mano le redini della squadra e vuole tenerle per tutto il 2025/2026. Anche perché lo scorso anno non è stato così.

Il Milan ha infatti vissuto una stagione che definire fallimentare sarebbe a dir poco riduttivo. L’annata 2024/2025 è iniziata con ottime premesse visto l’organico a disposizione dell’allora mister Fonseca. Ci si aspettava una squadra da prime quattro posizioni, se non addirittura da scudetto.

Qualsiasi tipo di aspettativa, nel giro di poche partite, è stata del tutto delusa. A passare inosservata, a posteriori, è stata anche una partita di Champions vinta al Bernabeu contro il Real Madrid di Mbappé e compagni. Questo per far comprendere la portata del fallimento della formazione lombarda.

E dopo una prima parte di stagione, la dirigenza milanista, ha deciso di cambiare condottiero. Ha deciso di affidare le chiavi della squadra a Conceicao. L’ex stella dell’Inter, da giocatore, è approdato al Milan ed è partito subito fortissimo riuscendo addirittura a sollevare il primo e unico trofeo stagionale.

Stiamo parlando della Supercoppa italiana, vinta dal Milan e per giunta in rimonta contro l’Inter. Poteva sembrare l’inizio di un nuovo entusiasmante capitole e, invece, non è stato così. La squadra ha continuato a zoppicare e ha concluso la stagione all’ottavo e deludentissimo posto.

L’affare Modric

Nessun piazzamento in nessuna competizione europea. Qualcosa che nemmeno il più pessimista dei tifosi si sarebbe potuto aspettare. Ma adesso è tempo di ripartire da Allegri e soprattutto dal calciomercato estivo che sta continuando a regalare emozioni ai tanti supporters del Milan.

Igli Tare è riuscito a lavorare sia in entrata che in uscita. Su tutti va citato l’acquisto di Luka Modric. L’ex pallone d’oro, stella del Real Madrid e della Croazia, ha deciso di sposare il progetto rossonero. Ma non è l’unico perché Allegri ha voluto fortemente un giocatore di prospettiva e la dirigenza lo ha accontentato.

Tare attivo: cessione in vista

Ci riferiamo a Samuele Ricci. Il centrocampista è stato prelevato dal Torino per una cifra che si aggira attorno ai 23 milioni di euro più bonus. Un affare importante alla quale va aggiunto anche quello che ha portato a Milano Pietro Terracciano, che nell’ultima stagione aveva indossato la casacca della Fiorentina.

Ma anche in uscita Tare ha compiuto delle cessioni, per giunta eccellenti. Oltre a Kalulu che era già promesso sposo della Juventus, Tare ha venduto Theo Hernandez all’Al-Hilal e Reijnders al City: il primo ha prodotto un utile di 25 milioni mentre il secondo ben 55 milioni. E adesso anche un altro top player come Tomori, potrebbe ipoteticamente lasciare il club. Sulle sue tracce ci sarebbero delle squadre della Premier League.