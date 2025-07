Disastro Inter: infortuni molto pesanti | L’annuncio fa tremare Appiano Gentile

Il problema degli infortuni è sempre più delicato nel mondo del calcio. Si giocano troppe partite, i giocatori annaspano.

Negli ultimi anni, il numero degli infortuni nel calcio professionistico è aumentato in modo preoccupante. I ritmi serrati delle competizioni, con calendari fitti e pause sempre più brevi, mettono a dura prova la tenuta fisica degli atleti. Tornei internazionali, coppe nazionali e competizioni continentali si susseguono senza sosta, costringendo i calciatori a scendere in campo ogni tre giorni, spesso senza un adeguato recupero.

A risentirne non sono solo i muscoli, ma l’intero equilibrio psico-fisico dell’atleta. Gli infortuni muscolari e articolari – dai semplici stiramenti fino alle lesioni gravi – sono all’ordine del giorno, colpendo indistintamente titolari e riserve. Anche le tecnologie più avanzate, come GPS e test biometrici, non riescono a prevenire del tutto questi stop, che condizionano le stagioni dei club e la carriera degli stessi giocatori.

Il problema si acuisce con i giovani calciatori, spesso chiamati a sostenere carichi di lavoro e aspettative superiori alla loro maturazione fisica. A ciò si aggiungono le superfici sintetiche, l’assenza di un vero periodo di riposo estivo e le tournee internazionali, che peggiorano ulteriormente il quadro. L’organismo, sottoposto a stress continui, finisce per cedere.

Diventa quindi urgente una riflessione strutturale sul calendario calcistico e sulla gestione della salute degli atleti. Senza un cambiamento, il rischio è quello di assistere a carriere spezzate troppo presto e a un abbassamento della qualità del gioco. Proteggere i calciatori, oggi più che mai, significa tutelare anche il futuro stesso del calcio.

Klopp contro il nuovo Mondiale per Club

Jürgen Klopp non ha usato mezze misure per definire il nuovo Mondiale per Club voluto dalla FIFA: «La peggior idea mai sperimentata nel calcio». L’ex tecnico del Liverpool, ora consulente del gruppo Red Bull, ha criticato duramente l’introduzione di un torneo così intenso in un calendario già al collasso. Mentre partono gli ottavi con sfide impegnative come Palmeiras-Botafogo e Benfica-Chelsea, Klopp alza la voce in difesa dei calciatori, costretti a giocare quasi ininterrottamente per undici mesi all’anno.

Il problema, per Klopp, non è solo tecnico o logistico: è umano. La salute fisica e mentale degli atleti è a rischio, e l’allenatore tedesco paragona la situazione alla NBA, dove almeno esiste una pausa di quattro mesi. «Chiediamo loro di dare tutto 70-75 volte l’anno, ma non è sostenibile», avverte, sollevando una questione che ormai riguarda l’intero sistema calcio e che trova sempre più consensi anche tra i calciatori.

L’Inter e il pericolo infortuni

In questo contesto, anche l’Inter potrebbe ritrovarsi a pagare un prezzo alto. Partecipando al Mondiale per Club, la squadra nerazzurra rischia di essere travolta dal vortice di infortuni paventato da Klopp. Un rischio reale, considerando l’intensità della stagione e il poco margine di recupero per chi gioca ad alti livelli su più fronti.

Il timore è che, senza una revisione dei calendari e una maggiore tutela per gli atleti, anche club strutturati come l’Inter possano subire danni sportivi e fisici irreparabili. E senza recupero, come dice Klopp, il calcio rischia di svuotarsi di senso, sacrificando lo spettacolo sull’altare dell’eccesso.