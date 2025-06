Disastro Carlos Alcaraz: gravi accuse dall’ATP | Rischia una lunga squalifca

Un disastro totale ha travolto Carlos Alcaraz. Il campione di tennis ha ricevuto delle gravi accuse che potrebbero costargli caro.

Carlos Alcaraz sembra essere ritornato ad altissimi livelli specialmente guardando le ultime prestazioni. Il tennista spagnolo in questo 2025 si è ritrovato è sta dimostrando di essere all’altezza di un campione come Jannik Sinner. I due nel corso di questa annata si sono già affrontati e ad avere la meglio è stato proprio Alcaraz.

Dopo aver perso nel corso dei quarti di finale contro Djokovic agli Australian Open, Alcaraz difficilmente si è lasciato fermare dagli avversari, se non in maniera sporadica. Vedasi ad esempio l’ATP 500 che si è disputato a Rotterdam. Lo spagnolo è rimasto impassibile e imbattuto sino alla finale vinta per 2-1 contro de Minaur.

Ma non basta. Dopo l’eliminazione ai quarti di finale dell’ATP 500 a Doha contro Lehecka, è riuscito a raggiungere le semifinali degli Indian Wells. In quel caso si è dovuto arrendere a quello che sarebbe poi stato il vincitore: Draper. In seguito la piccola parentesi a Miami con la sconfitta inaspettata nel corso dei trentaduesimi di finale contro Goffin.

Poi è giunto il momento del primo ATP 1000 stagionale portato a casa. Un cammino perfetto in cui ha battuto Cerundolo, Altmaier, Fils, il connazionale Davidovich Fokina e infine l’ultimo atto. La finale chiusa 2-1 contro l’italiano Musetti. Una vittoria importantissima che ha dato morale al giovane tennista. Ma ora tutto potrebbe essere mandato a rotoli.

Barcellona, Roma e il Roland Garros

Anche nel torneo di Barcellona è riuscito a conquistare una finale. Lì però non ha avuto la meglio su un indemoniato Rune che lo ha steso in un’ora e quaranta per 7-6 6-2. Un 2-0 che però non ha tramortito Alcaraz che si è subito rialzato. Appena un mese fa, infatti, si è reso protagonista contro Sinner.

Si è fatto largo, a partire dai trentaduesimi di finale, in un altro ATP 1000, quello di Roma questa volta. Lo stesso torneo che ha visto ritornare in campo dopo la squalifica uno straripante Sinner. L’italiano si è dovuto arrendere solamente in finale proprio contro Alcaraz. Ma lo spagnolo potrebbe ora vanificare tutto.

Il rischio squalifica

Alcaraz, dopo Roma, ha conquistato anche la terra rissa di Parigi. In una delle finali più belle della storia del tennis, ha rimontato un Sinner quasi perfetto che ha dovuto cedere alla migliore condizione fisica dello spagnolo. Ma adesso arrivano delle accuse proprio nei suoi riguardi e potrebbe rischiare una squalifica.

Secondo quanto riportato dalla pagina Instagram dnadatennis, Kristina Mladenovic, tennista, ha trovato ingiusto il pensiero di Alcaraz. “Ho sentito Alcaraz dire che lui e altri giocheranno il doppio misto agli US Open per divertirsi e preparare il torneo. Per me questo è imbarazzante”. Vedremo se verranno presi dei provvedimenti nei confronti dello spagnolo.