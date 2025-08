Disastro a Castel Volturno: “Il Napoli è fallito” | Il presidente De Laurentiis ha confermato tutto

A Castel Volturno si respira un’aria tutt’altro che serena e a confermalo ci ha pensato lo stesso patron Aurelio De Laurentiis.

Aurelio De Laurentiis è reduce da delle stagioni entusiasmanti con il suo Napoli. Nel 2022/2023 la squadra campana è tornata a vincere uno scudetto dopo che l’ultimo a esserci riuscito era stato Diego Armando Maradona. Lo stesso a cui oggi è intitolato lo stadio. Anni lunghi, fatti di attesa e fallimenti. Nel vero senso della parola.

Il Napoli è dovuto risorgere dalle ceneri e il vero artefice di tutto ciò è stato l’attuale patron ADL che ha prelevato una società che si trovava nei bassifondi del calcio italiano. E proprio lo scorso anno è riuscito a ripetersi, ancora una volta. Un altro anno vincente per gli azzurri che si sono classificati al di sopra di tutti.

L’avvento di Antonio Conte dopo la precedente stagione fallimentare terminata senza nemmeno un piazzamento in Europa, ha riportato entusiasmo e si è subito notato. I partenopei hanno iniziato ben presto a correre e si sono ritrovati a lottare dapprima con l‘Atalanta e l’Inter per il tricolore.

Poi i bergamaschi, a seguito di una sconfitta pesante proprio con l’Inter, hanno ceduto il passo alle due compagini. Quella guidata dall’ex Juventus e la milanese condotta dall’oramai ex tecnico Simone Inzaghi. Le formazioni hanno battagliato sino all’ultima giornata ma alla fine, ad avere la meglio, sono stati proprio gli azzurri.

Lo scudetto

La vittoria sul Cagliari nel corso degli ultimi novanta minuti ha portato il trofeo in Campania. A nulla è servita la vittoria dell’Inter a Como che aspettava di consolarsi quantomeno in finale di Champions League. Ma così non è stato. Insomma un anno perfetto per gli azzurri che ora stanno programmando il futuro.

I grandi acquisti dimostrano la voglia di puntare in alto e di non lasciarsi scucire il tricolore immediatamente dal petto. De Bruyne, Lang, Marianucci, Beukema. Insomma è un Napoli in continua costruzione che però, a volte, deve fare i conti con il passato, che non si dimentica mai.

Il passato che ritorna

In un’intervista rilasciata a Repubblica, Aurelio De Laurentiis è tornato a parlare del passato, in particolare di quando prelevò il Napoli che si trovava in una situazione disastrosa. Il patron non dimentica i primi mattoni messi per costruire una società che, ad oggi, sta trionfando in Italia e presto vorrà farlo anche in Europa. Ecco le sue dichiarazioni.

“Da Hollywood ai campi di Serie C, ma fu una scuola. Ero in America a girare un film con Gwyneth Paltrow, Jude Law e Angelina Jolie. Venni a Capri in vacanza, apro il giornale e leggo: ‘Il Napoli è fallito’. Non lo sapevo. Presi 37 milioni in assegni circolari e andai in tribunale. Non c’erano giocatori, non c’era nulla. Solo il nome. Ricominciammo dalla Serie C. Mi sputavano, mi chiudevo negli spogliatoi per ore. Ma fu una scuola. Un’esperienza vera.”