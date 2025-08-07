7 Agosto 2025

Direttore non ci pensare, io da Napoli non mi muovo: Manna ostaggio di un esubero | Rifiutate tutte le offerte

Lorenzo Gulotta 7 Agosto 2025
Il direttore sportivo del Napoli Manna, è costretto a mantenere all’interno della squadra un esubero: rifiutate tutte le offerte.

Antonio Conte ha ben chiaro l’obiettivo per la nuova stagione: confermare il Napoli campione d’Italia e competere seriamente anche in Champions League. Dopo lo scudetto conquistato lo scorso anno, il tecnico vuole costruire un progetto solido, ambizioso e con un’identità precisa, e il mercato fin qui lo riflette chiaramente.

Insieme al direttore sportivo Giovanni Manna e con il sostegno economico del presidente De Laurentiis, Conte sta allestendo una rosa su misura. Tra conferme importanti e innesti mirati, l’allenatore cerca l’equilibrio perfetto per dare continuità ai successi e far crescere il Napoli anche in ambito europeo. Ma c’è un esubero che non vuole lasciare Napoli.

Le amichevoli pre-campionato non hanno portato i risultati sperati e hanno alquanto deluso. Dal 22 luglio a oggi, il Napoli ha disputato quattro test estivi e ha raccolto soltanto una vittoria, quella contro il Catanzaro per 2-1. Le altre tre partite, invece, hanno generato più dubbi che entusiasmo.

La prima sconfitta è arrivata contro l’Arezzo, con un netto 0-2 che ha visto in campo anche i nuovi acquisti come Marianucci, prelevato dall’Empoli per 9 milioni, e la stella Kevin De Bruyne oltre a Noa Lang e Lucca. L’impatto dei nuovi innesti non è bastato a evitare un risultato deludente.

La delusione delle amichevoli

Anche De Bruyne, autentico colpo dell’estate, nelle sue prime apparizioni non è ancora apparso brillante dal punto di vista fisico. A seguire è arrivata un’altra sconfitta, stavolta contro il Brest: 2-1 per i francesi, con il Napoli incapace di reagire con la giusta determinazione nei momenti chiave del match.

L’ultima uscita è stata contro la Casertana, in un derby campano che si è chiuso sull’1-1 grazie a un gol di Politano. Un’estate fin qui sotto tono nei risultati. E ora il direttore sportivo Manna avrà un nodo gordiano tutt’altro che semplice da scogliere perché c’è un giocatore che non vuole lasciare casa.

Le dichiarazioni

Stiamo parlando di Pasquale Mazzocchi che ha commentato il pareggio del Napoli contro la Casertana ai microfoni di Sky Sport, mostrando un mix di autocritica e fiducia. “Noi vogliamo sempre vincere, è normale che ci dia fastidio non riuscirci. Stiamo lavorando tanto, questi test servono per prendere fiducia. I nuovi stanno dando il massimo”.

Sui carichi di lavoro pesanti, ha spiegato: “Stiamo facendo quello che facevamo l’anno scorso. Sentiamo la fatica nelle gambe, ma vogliamo farci trovare pronti per l’inizio del campionato”. Infine, sul futuro personale, ha aggiunto con tranquillità: “Vivo sereno, do sempre il massimo per questa maglia. Cosa succederà? Dio vede e provvede”.

