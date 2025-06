Dimettiti, poi vieni da noi: Eziolino Capuano riceve la chiamata tanto attesa | È un sogno che si realizza

Capuano è pronto a realizzare uno dei più grandi sogni della sua vita.

Eziolino Capuano è a un passo dal realizzare un sogno. Si tratta di uno di quei treni che passa una sola volta nella vita. E nel corso delle prossime giornate si potrebbe assistere a un vero e proprio colpo di scena che porterebbe Capuano nuovamente a sedere su una panchina e ad allenare una squadra professionistica.

L’esperto tecnico classe 1965, da sempre nel mondo del calcio, si è fatto strada nel corso degli anni. Partito da un’esperienza Interregionale con l’Ebolitana nell’oramai lontano 89-90, da lì in poi ha pian piano scalato le gerarchie. L’esperienza con la Poseidon in Promozione ed Eccellenza.

Poi il Campionato Nazionale Dilettanti con la Pro Salerno, passando per l’Altamura sino ad arrivare in C2 con la Cavese. Da quel momento tanta Lega Pro, tra Nocerina, Paganese, Juve Stabia, con in mezzo l’esperienza nella massima serie belga. Per la precisione Capuano nel 2010 per tre partite fu l’allenatore dell’Eupen.

L’ultima apparizione tra i professionisti risale proprio alla scorsa annata. Una brevissima parentesi a Trapani. Da dicembre 2024 a gennaio 2025 ha lavorato al cospetto del presidente Antonini. Dopo appena cinque partite è però arrivato l’esonero che, di fatto, lo ha fatto rimanere svincolato, ma per poco.

La nuova esperienza

Il 19 giugno scorso infatti. Capuano, è stato annunciato come nuovo mister dell’ASD Arboris Belli 1979. La squadra milita nell’attuale promozione pugliese. La voglia di rimettersi in gioco nonostante un triplice salto all’indietro di categoria è tanta e chissà che tra qualche settimana non possa arrivare una chiamata direttamente dai professionisti.

Si tratterebbe di un progetto completamente nuovo, di una squadra che però Capuano avrebbe voluto da sempre allenare. Dovrebbe ripartire dalla C ma prima sarebbero necessarie le dimissioni dal club pugliese in cui milita attualmente. Fino a qualche mese fa spese parole al miele per una panchina che ora non sembra poi così lontana.

Un treno che passa una sola volta

La piazza freme dopo quanto accaduto qualche giorno fa e un uomo di polso come Capuano potrebbe essere perfetto. Qualche mese fa ai microfoni di TuttoB.com lo stesso allenatore disse: “Io sono nato a Salerno e sono sempre stato tifoso della Salernitana. La città mi vuole bene e io non nascondo i miei sentimenti”.

“Ho sempre desiderato fare l’allenatore della Salernitana e fino a quando farò questo mestiere rincorrerà quel sogno. Perché chi smette di sognare smette di vivere”. Parole forti quelle di Capuano che dunque approderebbe volentieri alla Salernitana. Dopo i playout di B persi contro la Sampdoria, la formazione granata è in fase di ricostruzione in vista della Lega Pro. Ed Eziolino Capuano, vista la lunga esperienza in C, è tra i papabili mister in lizza per allenare i campani. Chissà che il sogno questa estate non possa diventare realtà.