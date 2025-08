Devi andartene a calci nel sedere: Comolli mette alla porta un senatore | Lo regala per 15 milioni

Comolli ha scelto di rivoluzionare in parte la squadra: mandato via da Torino uno dei senatori della Juventus.

La Juventus ha scelto di dare continuità al progetto con Igor Tudor, confermandolo fino al 2027. Dopo l’esonero nella passata stagione di Thiago Motta, il club ha deciso di puntare su una guida già presente a Torino e apprezzata dall’ambiente, soprattutto grazie alla qualificazione in Champions ottenuta lo scorso anno. E adesso è tempo di mercato.

Tra gli arrivi più significativi ci sono Jonathan David in attacco, Francisco Conceição e João Mário sugli esterni, entrambi prelevati dal Porto. Tudor vuole più qualità, meno prevedibilità e più corsa. Il club si sta muovendo con decisione per dargli una rosa competitiva su tutti i fronti.

La Juventus è attiva anche e soprattutto sul fronte cessioni. Douglas Luiz, rientrato in squadra dopo un’assenza ingiustificata, è ora sul mercato, con la società che pretende almeno 40 milioni di euro per recuperare l’investimento fatto da Aston Villa (50 milioni). Anche Nico González, acquisito dalla Fiorentina, è valutato in uscita: la Juventus ha fissato un prezzo intorno ai 30 milioni e Tudor dà il via libera alla trattativa.

Il futuro di Vlahović è ancora incerto. Si sono registrati colloqui con altri club italiani, ma non si è ancora concretizzata nessuna trattativa. Il Milan di Allegri sembra essere sulle sue tracce. La sua eventuale partenza rappresenterebbe un punto di svolta per l’attacco bianconero, anche in termini economici.

Mercato non-stop

A centrocampo resta il nodo Koopmeiners. Acquistato a peso d’oro, non ha ancora lasciato il segno. Tudor, però, non intende rinunciarci: il suo obiettivo è rilanciarlo, riportarlo a essere un punto di riferimento per il gioco e per i compagni. Proprio come ai tempi dell’Atalanta di Gasperini.

In attesa di Kolo Muani, con la trattativa avviata, Yıldız è considerato incedibile e la Juve ha respinto offerte importanti per lui. Il club vuole costruire anche dalle fondamenta e diversi ragazzi del vivaio sono stati aggregati al ritiro estivo. La volontà è quella di portare una ventata d’aria nuova in un club che oramai da tempo non respirava più.

Il veterano in partenza

Weston McKennie non è un nome di primo piano come Vlahovic o Douglas Luiz, ma la Juventus sa bene che la sua situazione pesa eccome. Il rinnovo sembrava cosa fatta, poi lo stop improvviso: troppe distanze sulle commissioni. E ora, a 11 mesi dalla scadenza, tutto è fermo. Il club ne parla poco, ma se arrivasse un’offerta convincente, il via libera alla cessione sarebbe immediato come riportato da Alfredo Pedullà.

Il problema non è solo contrattuale: finché non si sblocca la situazione, anche il mercato a centrocampo resta bloccato. La Juve ha bisogno di fare chiarezza in fretta, anche per rispetto dello stesso McKennie. Trovare una soluzione gradita a tutte le parti è diventato fondamentale. Ma oggi resta tutto in standby.