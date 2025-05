Dell’infortunio mi frega poco: Berrettini si consola con un nuovo amore | È l’attrice più bella del momento

Un altro stop che fa male, ma fuori dal campo Matteo potrebbe aver trovato un sorriso inaspettato.

Matteo Berrettini ci ricasca. Ancora una volta, a fermare la rincorsa del tennista romano sono i muscoli addominali, quel punto debole che ormai sembra essere diventato un compagno di viaggio scomodo e costante. Il dolore lo ha bloccato nel bel mezzo di uno dei tornei più sentiti della sua carriera: gli Internazionali d’Italia, nella sua Roma, davanti al suo pubblico.

Dopo i primi segnali preoccupanti avvertiti a Madrid, il classe ’96 aveva provato il tutto per tutto per esserci al Foro Italico. L’ambizione, l’amore per la sua città e la voglia di lottare lo hanno spinto a stringere i denti. Ma la realtà si è rivelata più dura delle intenzioni: durante il match contro Casper Ruud al secondo turno, Berrettini si è dovuto arrendere, lasciando il campo tra le lacrime.

Un’immagine che ha commosso i tifosi e che riaccende i dubbi sul futuro immediato del tennista azzurro, soprattutto in vista del Roland Garros. Il secondo Slam della stagione rappresenta per lui un appuntamento importante, un’occasione per rialzarsi e tornare competitivo a livello internazionale. Ma tutto dipenderà dai tempi di recupero. E dalla tenuta fisica.

Il suo staff è già al lavoro per capire l’entità dell’ennesimo guaio muscolare. L’obiettivo è uno solo: fare il possibile per portarlo in condizione a Parigi. Anche perché la stagione sull’erba si avvicina, e Matteo ha sempre dato il meglio su quella superficie. Ma la priorità, ora, è rimettere in sesto un corpo che continua a tradirlo.

Ma fuori dal campo c’è chi lo fa sorridere

Nel frattempo, però, le voci che circolano fuori dal campo sembrano raccontare una realtà decisamente più dolce. Secondo quanto riportato da ERCLab, noto profilo social che si occupa di gossip e curiosità internazionali.

Berrettini sarebbe stato avvistato in compagnia di una delle attrici più popolari del momento.

Semplice rumors o qualcosa di più?

La ragazza in questione sarebbe Sydney Sweeney, attrice statunitense diventata celebre per il suo ruolo nella serie HBO Euphoria. Bionda, carismatica e richiestissima a Hollywood, Sweeney è una delle stelle emergenti più chiacchierate dell’ultimo anno. L’indiscrezione risale a qualche settimana fa, ma è tornata a circolare proprio in questi giorni, complici alcuni like e interazioni social che non sono passati inosservati.

Per ora, nulla di confermato: si tratta solo di voci, e i diretti interessati non hanno né smentito né confermato. Ma tra uno stop e l’altro, chissà che non sia proprio il cuore a dare a Matteo la forza per rialzarsi.