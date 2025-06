Decisione drastica in Ferrari: si punta tutto su Hamilton | Leclerc si accomoda in panchina

La Ferrari ha subito messo in chiaro le proprie intenzioni. La scelta c’è già stata.

A metà marzo è ufficialmente iniziata la nuova stagione di Formula 1. Il Campionato mondiale 2025 sta regalando emozioni sin dalle prime uscite. Non a caso da Melbourne, prima tappa del lungo viaggio che terminerà solamente a dicembre ad Abu Dhabi, i colpi di scena non sono mancati. Compreso in casa Ferrari.

A prendere il proscenio è stata una novità non indifferente. Nella casa automobilistica di Maranello è approdato uno dei più grandi piloti degli ultimi tempi: l’inglese pluricampione Lewis Hamilton. Il digiuno di vittorie dalle parti di casa Ferrari è lunghissimo e si è dunque cercato di dare uno scossone. E ora potrebbe essere arrivata una svolta definitiva.

Hamilton ha iniziato ad affiancare da inizio stagione il talento Leclerc e sin qui le cose non stanno probabilmente andando come previsto. Nella classifica piloti l’inglese e il monegasco si trovano rispettivamente al sesto e quinto posto con 79 e 104 punti. Tutt’altro che un’avvio positivo.

A dominare la classifica ci sono le due McLaren guidate da un inglese e un australiano. Medaglia d’argento al momento per Lando Norris che vede Max Verstappen lontano 21 punti. Medaglia d’oro invece per un’eccezionale Oscar Piastri. 198 punti totalizzati sin qui e fame di vittorie che sembra non finire.

La Ferrari non temporeggia

La Ferrari vuole dunque correre ai ripari pur di non vedere allontanarsi ancora di più il podio. E ha pensato bene di concedere una giornata sfrenata ai due piloti: Hamilton e Leclerc. I due hanno infatti avuto modo di correre insieme all’interno dello stesso circuito, l’uno al fianco dell’altro.

Un’esperienza che ha potuto potenzialmente rafforzare il legame tra i due che da qui in poi e per i prossimi mesi, dovranno battagliare con le altre scuderie. Ma nel video emerso sul canale YouTube ufficiale della Ferrari si è potuto notare un particolare non indifferente che ha fatto drizzare le antenne a tutti gli appassionati del Cavallino.

Il commento del pilota

Hamilton e Leclerc hanno potuto guidare la nuova Ferrari F80. 1200 cavalli di pura adrenalina. Sul circuito di Fiorano i due piloti hanno potuto sfrecciare ad altissime velocità. Ma ad essere seduto lato passeggero c’era a sorpresa il pilota monegasco che si è dunque fatto condurre da Hamilton. Come riportato dalla pagina Instagram dnaf1_ Leclerc ha anche affermato: “Io odio essere un passeggero”.

L’atmosfera che si è potuta notare all’interno del video in ogni caso era però amichevole e complice e i due si sono dimostrati alquanto affiatati. Come se non bastasse, hanno anche fatto uno switch alla guida. Ad un certo punto Leclerc ha infatti preso il posto di Hamilton, guidando lungo la pista di proprietà della casa di Maranello.