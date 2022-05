De Magistris risponde a De Laurentiis sullo stadio: “C’era un progetto, lui si è opposto”

Luigi De Magistris risponde ad Aurelio De Laurentiis sulla costruzione dello stadio a Napoli: “Fu lui ad opporsi ad un progetto“. Il presidente del Napoli durante i festeggiamenti per i 130 della fondazione de Il Mattino, ha detto che De Magistris si era opposto alla costruzione dello stadio.

La risposta dell’ex sindaco non si è fatta attendere ed a Radio Marte ha detto: “De Laurentiis voleva investire 70 milioni per lo stadio ed io ho dissi di no? Dal 2011 al 2021 la storia è molto diversa da quella che racconta De Laurentiis. Nel 2011 ci fu un tentativo, non da parte di De Laurentiis, ma da altri imprenditori di fare uno stadio tipo quello di Monaco e Torino e lui si oppose, quello che ha proposto De Laurentiis è solo più che fumo, è la ristrutturazione dello stadio Maradona con è avvenuta non con i suoi soldi ma portando le Universiadi a Napoli“.

Poi De Magistris aggiunge: “Il Napoli ha tanti tifosi ed io ho sempre spinto per un calmieramento dei prezzi, lui lo chiama populismo, ma io ho sempre spinto perché tutti possano andare allo stadio. Non credo che De Laurentiis abbia voglia di spendere dei soldi per lo stadio. Lo stadio Maradona senza la pista d’atletica non si può avere.

In futuro Napoli dovrà avere uno stadio nuovo, ma alle parole di De Laurentiis e sulla sua volontà di mettere a terrà un progetto importante per i tifosi e la citta, per come l’ho conosciuto, io non ci credo. Erano solo studi di fattibilità, ma non era un progetto. Quando siamo andati a vedere le carte ci siamo resi contro che le carte non c’erano“.