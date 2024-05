De Maggio: “Il Nuovo Allenatore del Napoli Sarà Annunciato il 29 Maggio, non è Conte”

Valter De Maggio rivela che il 29 maggio il Napoli annuncerà il nuovo allenatore, escluso Conte. In pole Pioli, ma con De Laurentiis la sorpresa è sempre dietro l’angolo.

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha rivelato importanti indiscrezioni sul nome del prossimo allenatore del Napoli. Secondo quanto riferito dal giornalista, il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe già operato la sua scelta, escludendo definitivamente l’ipotesi Antonio Conte: “Il nome del nuovo allenatore lo conosceremo il 29 maggio, il Napoli l’ha già scelto l’allenatore ma non può essere annunciato perché è sotto contratto”.

Pioli in Pole, Ma Occhio alle Sorprese

Nel mirino del Napoli sembrano esserci in particolar modo Stefano Pioli e Vincenzo Italiano come potenziali sostituti di Francesco Calzona. De Maggio ha però criticato chi boccia già in partenza l’eventuale soluzione Pioli: “È un errore bocciare uno prima che arrivi, ha vinto uno Scudetto e dal punto di vista tattico è bravissimo. Il #Pioliout oggi è follia”.

De Laurentiis e l’Annuncio del 29 Maggio

Il direttore di Kiss Kiss Napoli ha poi rivelato la data cerchiata in rosso per l’annuncio ufficiale del nuovo tecnico: “Il 29 maggio, il Napoli l’ha già scelto l’allenatore ma non può essere annunciato perché è sotto contratto”. Un appuntamento da segnare per i tifosi azzurri in trepidante attesa di conoscere il nome del nuovo condottiero per la prossima stagione.

L’Incognita De Laurentiis

Pur dando quasi per scontata la scelta di un profilo come Pioli, De Maggio non ha escluso possibili colpi di scena last minute tipici del presidente De Laurentiis: “Ma con De Laurentiis la sorpresa è sempre dietro l’angolo“.

L’Importanza di Non Giudicare in Anticipo

Un monito importante è arrivato dal giornalista riguardo i precoci giudizi negativi su alcuni nomi: “È un errore bocciare uno prima che arrivi”. Parole che invitano a pazientare prima di esprimere sentenze affrettate sul prossimo tecnico azzurro.

Il conto alla rovescia è iniziato. Il 29 maggio il Napoli scoprirà le carte, svelandoci il nome del prescelto per ripartire dopo la conquista dello Scudetto.