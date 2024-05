De Maggio svela: Conte vuole Sinatti, Stellini vice. Niente Napoli per Ferrara

Valter De Maggio fa chiarezza sullo staff di Conte al Napoli: confermato Sinatti, Stellini vice. Ferrara lascia DAZN ma non per il Napoli.

NAPOLI. Valter De Maggio, durante la trasmissione Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, ha rivelato alcuni importanti dettagli sullo staff che Antonio Conte vorrebbe al suo fianco in caso di approdo al Napoli.

Secondo quanto riferito dal giornalista, Conte sarebbe entusiasta della prospettiva di confermare Francesco Sinatti come preparatore atletico, una scelta che incontrerebbe anche il favore del presidente De Laurentiis.

Per quanto riguarda il ruolo di vice allenatore, De Maggio ha smentito le voci su un possibile inserimento di Ciro Ferrara, ex capitano azzurro che ha annunciato l’addio a DAZN: “Ferrara non sarà il vice di Conte, non c’è correlazione tra il suo addio a DAZN e un eventuale impegno col Napoli”.

Il vice di Conte dovrebbe invece essere Cristian Stellini, suo storico collaboratore e braccio destro nelle ultime esperienze al Tottenham e all’Inter.

Oltre a Sinatti e Stellini, Conte vorrebbe portare con sé un match analyst di fiducia, un preparatore dei portieri e un altro collaboratore tecnico a sua scelta per completare lo staff.

De Maggio ha poi confermato che oggi e domani saranno giorni decisivi per la chiusura dell’accordo tra Conte e il Napoli, con l’ex CT che “freme” per aggiudicarsi la panchina del club più importante del Sud Italia.

Insomma, mentre si avvicina la fumata bianca per l’ingaggio di Conte, iniziano a delinearsi anche i primi nomi del possibile staff che lo affiancherà in questa nuova avventura partenopea.