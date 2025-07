De Laurentiis sotto accusa: colpa dei diritti TV | Invischiato in una tresca con DAZN

Il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis è finito sotto accusa: tutta colpa dei diritti TV. C’entra anche DAZN.

Qualche giorno fa, nel corso del ritiro che si sta svolgendo a Dimaro, il Napoli di Antonio Conte è sceso in campo per giocare un’amichevole. Si è trattato di una partita disputata contro l’Arezzo. Una gara che di certo ha stupito tutti, sia per il risultato finale, sia per i vari accordi televisivi.

All’interno del rettangolo di gioco si sono affrontate la squadra campione d’Italia e la formazione toscana di C. Alla fine a spuntarla è stato proprio l’Arezzo. Cristian Bucchi e i suoi, a sorpresa e contro ogni pronostico, si sono imposti con il risultato secco di 2-0 Una avvio in salita per gli azzurri.

A partire dal primo minuto, per giunta, sono stati anche i tanto attesi nuovi acquisti. Si sono visti titolari infatti Marianucci, acquistato dall’Empoli per 9 milioni di euro. E poi ancora Kevin De Bruyne, prelevato dal mercato dei free agent dopo la lunghissima esperienza vissuta alla corte di Guardiola al City.

E poi ancora Lorenzo Lucca, appena acquistato dall’Udinese e compagno di reparto di Lukaku. I due potrebbero addirittura arrivare a giocare assieme alcune partite. E infine si è visto anche Noa Lang. L’esterno d’attacco olandese è stato prelevato dal PSV e si vuole mettere in mostra con la nuova maglia.

La protesta

Oltra al roboante risultato che ha spiazzato tutti, anche gli accordi siglati dalla società napoletana con diverse emittenti, compresa DAZN, ha fatto storcere il naso a tanti appassionati e non del Napoli e soprattutto di questo sport. Una notizia che ha letteralmente infiammato tutto il web.

A parlare ci ha pensato il noto volto sul web ilpancio, con un video caricato sulla pagina tiktok denominata ilpanciorewind. Alla base della lamentela ci sarebbe un problema di prezzo e di mancata gratuità. Vedere la gara infatti, costava 10 euro. Ma ecco di seguito le dichiarazioni dell’influencer.

Le dichiarazioni

“Pago 49 euro al mese. Anche quando d’estate la Serie A va in ferie metto 49 euro. Anche questo mese che non c’è il campionato, non ci sono coppe, ho messo 49 euro anche questo mese. Poi c’è la squadra campione d’Italia 2024/2025 che fa un accordo con vari emittenti che di solito non pago”.

“E poi mi viene detto che io, per vedere l’amichevole contro l’Arezzo, che poi non me ne sarebbe fregato nulla, gli devo pagare 10 euro. Io non mi piego DAZN. Tu quei dieci euro li devi mettere tu. Quella di oggi è stata una mancanza di rispetto nei confronti di noi che paghiamo”.