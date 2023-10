“Avete mai notato l’ingrediente segreto di De Laurentiis per rinvigorire Garcia? L’ex Napoli Dossena Svela Tutto!”

Secondo l’ex Napoli Dossena, il presidente con la sua presenza a Castel Volturno ha voluto mettere pressione a Garcia per ottenere di più dal tecnico.

Notizie calcio Napoli. Il Napoli sta attraversando un periodo di cambiamenti significativi che, secondo l’ex difensore azzurro Andrea Dossena, hanno reso il percorso della squadra più complesso. Oggi allenatore della Pro Vercelli, Dossena ha condiviso il suo punto di vista sulle dinamiche attuali del Napoli durante un’intervista rilasciata a Radio Crc.

Dossena ha evidenziato come la transizione dal trionfo dello scudetto alla nuova gestione di Garcia abbia creato delle incertezze: “Non voglio colpevolizzare Garcia, ma è stato un grande cambiamento. Vieni da uno scudetto che non arrivava da 30 anni. L’aver cambiato e non essere ripartiti subito con grandi vittorie, ti fa un po’ dubitare del fatto che tu ti possa ripetere“.

L’ex azzurro ha anche parlato della figura carismatica del presidente De Laurentiis e del suo ruolo nello stimolare Garcia a ottenere di più dalla squadra: “De Laurentiis è sempre uno che ha tutto sotto controllo, sa quello che vuole e dove vuole arrivare. Magari ha voluto stimolare Garcia per tirare fuori qualcosa di più. Sicuramente ha messo del pepe a Garcia che deve portare a casa i risultati. Tante situazioni difficili a livello di contratti, c’è un ambiente che sicuramente non è quello dell’anno scorso. Però sono dei campioni e hanno i mezzi per venirne fuori”.

Dossena ha sottolineato l’importanza della prossima trasferta a Verona, un test importante per valutare la reazione della squadra in un momento delicato. La sua analisi offre un quadro interessante sulle sfide e sulle aspettative che circondano il Napoli in vista dei prossimi impegni.

