De Laurentiis: “Complimenti al Milan campione d’Italia”

Aurelio De Laurentiis fa i complimenti al Milan che vince lo scudetto all’ultima giornata di Serie A, battendo il Sassuolo per 3-0. Ecco il tweet del patron del Napoli: “Complimenti al Milan campione e all’Inter seconda. Ma complimenti anche a noi che chiudiamo terzi con 9 punti di vantaggio sulla quarta e 15 sulla quinta, in un anno in cui eravamo partiti per tornare in Champions“.

Il presidente del Napoli ha fatto i complimenti anche a Spalletti ed ai tifosi azzurri. Intanto in casa Napoli c’è grande malcontento per lo scudetto sfumato. I tifosi sperano che ci si possa riprovare l’anno prossimo, con una squadra più forte.